Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Юнайтед предлага 80 милиона за талант на Барселона

Манчестър Юнайтед предлага 80 милиона за талант на Барселона

15 Август, 2025 10:59 645 2

  • барселона-
  • фермин лопес-
  • футбол-
  • манчестър юнайтед

Лопес, продукт на школата на каталунския клуб, има договор с Барса до 2029 г.

Манчестър Юнайтед предлага 80 милиона за талант на Барселона - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на Барселона Фермин Лопес може да продължи кариерата си в Англия, съобщава изданието Fichajes.

Според източника, Манчестър Юнайтед е предложил 80 милиона евро за 22-годишния испанец. Английският клуб търси заместник на Каземиро в халфовата линия.

Лопес, продукт на школата на каталунския клуб, има договор с Барса до 2029 г.

През сезон 2024/25 Лопес игра в 46 мача във всички турнири, отбеляза 8 гола и направи 10 асистенции.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    2 0 Отговор
    Не...не...и пак не....

    11:10 15.08.2025

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Да поискат повече и да им го продадат. Имат нужда от пари Барса, а имат толкова грешна политика. Примерно последната година като остана Меси, за него Сити предлагали 250 милиона евро. За един провалил се талант ПСЖ ли предлагал 100 милиона евро. За Араухо предлагани 80 милиона евро. И Барса отказва, а после се чуди как да ес отърве от разни. Можеха да са поне 400 милиона евро на плюс. И взимат разни дето са резерви.

    11:41 15.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ