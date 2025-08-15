Манчестър Юнайтед предлага 80 милиона за талант на Барселона

Полузащитникът на Барселона Фермин Лопес може да продължи кариерата си в Англия, съобщава изданието Fichajes.
Според източника, Манчестър Юнайтед е предложил 80 милиона евро за 22-годишния испанец. Английският клуб търси заместник на Каземиро в халфовата линия.
Лопес, продукт на школата на каталунския клуб, има договор с Барса до 2029 г.
През сезон 2024/25 Лопес игра в 46 мача във всички турнири, отбеляза 8 гола и направи 10 асистенции.
