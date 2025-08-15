Вратарят на ЦСКА отрече да е имало бой и обясни за скандала с Бютучи

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов разкри своята гледна точка за скандала със Зюмюр Бютучи. Двамата се сдърпаха на тренировка, след която косоварят бе отстранен от първия тим.

Вратарят от Беларус отрече да е имало бой, а двамата са си разменили остри реплики, информира „Мач Телеграф“.

„Всичко е много просто. Имаше малко вълнение, разменихме си няколко по-остри думи, след което останалите ни разделиха. Той просто напусна тренировката и се прибра, а аз продължих заниманието. Когато аз се прибрах, него вече го нямаше. Нямаше бой, нямаше нищо. Не слушайте и не вярвайте на никого. В този цивилизован свят всичко трябва да се решава мирно, с думи. Успех на всички, уважение към всички", разказа Лапоухов в своя личен канал в Телеграм.