Новини
Спорт »
Бг футбол »
Вратарят на ЦСКА отрече да е имало бой и обясни за скандала с Бютучи

Вратарят на ЦСКА отрече да е имало бой и обясни за скандала с Бютучи

15 Август, 2025 12:45 630 0

  • цска-
  • фьодор лапоухов-
  • футбол-
  • зюмюр бютучи

Вратарят от Беларус отрече да е имало бой

Вратарят на ЦСКА отрече да е имало бой и обясни за скандала с Бютучи - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов разкри своята гледна точка за скандала със Зюмюр Бютучи. Двамата се сдърпаха на тренировка, след която косоварят бе отстранен от първия тим.

Вратарят от Беларус отрече да е имало бой, а двамата са си разменили остри реплики, информира „Мач Телеграф“.

„Всичко е много просто. Имаше малко вълнение, разменихме си няколко по-остри думи, след което останалите ни разделиха. Той просто напусна тренировката и се прибра, а аз продължих заниманието. Когато аз се прибрах, него вече го нямаше. Нямаше бой, нямаше нищо. Не слушайте и не вярвайте на никого. В този цивилизован свят всичко трябва да се решава мирно, с думи. Успех на всички, уважение към всички", разказа Лапоухов в своя личен канал в Телеграм.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ