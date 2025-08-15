Фиорентина на Пиоли падна от японски студенти на прага на плейофа в ЛК

Фиорентина понесе неприятна изненада в последната си контролна среща преди старта в плейофния етап на Лигата на конференциите. Отборът на Стефано Пиоли загуби с 1:2 от селекцията на Японския университет, което хвърли сянка на съмнение върху моментната форма на „виолетовите“.

Мачът, изигран в тренировъчната база на италианците, трябваше да послужи за финална обигравка и проверка на тактическите схеми. Вместо това, японските студенти демонстрираха впечатляваща тактическа дисциплина, бързи преходи и хладнокръвие в завършващата фаза. Фиорентина вкара един гол, но допусна два, като пропуски в защита и липса на свежест бяха очевидни през целия двубой.

„Това е сигнал, че трябва да повишим интензитета и концентрацията си. Всеки мач е важен, независимо от съперника“, призна Пиоли след поражението.

Следващото предизвикателство пред Фиорентина е далеч по-сериозно – идния четвъртък „виолетовите“ ще се изправят срещу украинския Полисся Житомир в плейофен сблъсък, който ще определи дали тимът ще влезе в основната фаза на Лигата на Конференциите.