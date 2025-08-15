Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фиорентина на Пиоли падна от японски студенти на прага на плейофа в ЛК

Фиорентина на Пиоли падна от японски студенти на прага на плейофа в ЛК

15 Август, 2025 13:15 436 0

  • фиорентина-
  • футбол-
  • лига на конференциите-
  • стефано пиоли

1:2 в последната контрола разклати увереността преди дуела с украинците

Фиорентина на Пиоли падна от японски студенти на прага на плейофа в ЛК - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Фиорентина понесе неприятна изненада в последната си контролна среща преди старта в плейофния етап на Лигата на конференциите. Отборът на Стефано Пиоли загуби с 1:2 от селекцията на Японския университет, което хвърли сянка на съмнение върху моментната форма на „виолетовите“.

Мачът, изигран в тренировъчната база на италианците, трябваше да послужи за финална обигравка и проверка на тактическите схеми. Вместо това, японските студенти демонстрираха впечатляваща тактическа дисциплина, бързи преходи и хладнокръвие в завършващата фаза. Фиорентина вкара един гол, но допусна два, като пропуски в защита и липса на свежест бяха очевидни през целия двубой.

„Това е сигнал, че трябва да повишим интензитета и концентрацията си. Всеки мач е важен, независимо от съперника“, призна Пиоли след поражението.

Следващото предизвикателство пред Фиорентина е далеч по-сериозно – идния четвъртък „виолетовите“ ще се изправят срещу украинския Полисся Житомир в плейофен сблъсък, който ще определи дали тимът ще влезе в основната фаза на Лигата на Конференциите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ