Шампионът Ливърпул дава старт на сезона във Висшата лига днес

Новата кампания във Висшата лига стартира тази вечер с двубоя между актуалния шампион Ливърпул и Борнемут. Мачът на „Анфийлд“ започва в 22:00 ч. и ще даде началото на похода на „червените“ към защита на титлата.

Тимът на Арне Слот влиза в сезона след активно лято на трансферния пазар. Сред новите попълнения са креативният халф Флориан Вирц от Байер Леверкузен, нападателят Уго Екитике, защитникът Жереми Фримпонг и младият талант Джовани Леони от Парма. Въпреки това Ливърпул понесе и тежки удари – напуснаха Трент Александър-Арнолд, Луис Диас, Дарвин Нунес и вратарят Каоимхин Келехер, а клубът продължава да скърби за трагичната загуба на Диого Жота.

Съперникът Борнемут, воден от Андони Ираола, също премина през сериозна реорганизация. От отбора си тръгнаха ключови футболисти като Кепа Арисабалага, Илия Забарни и Милош Керкез. В тяхно място бяха привлечени вратарят Джордже Петрович от Челси, левият бек Адриен Трюфърт от Рен и халфът Хулио Солер от Ланус.

Статистиката е категорична – в досегашните 24 срещи между двата тима Ливърпул има 19 победи, срещу едва две за „черешките“. Въпреки това Слот подхожда предпазливо: „Ще е по-трудно от миналата година. Загубихме важни играчи, а новите трябва да свикнат с нашия стил.“

Ираола е наясно с предизвикателството: „Да започнеш сезона срещу шампионите на техния стадион – няма как задачата да бъде по-тежка.“

Борнемут завърши на 9-то място през миналата кампания.