Трансферната сага около крилото на Левски продължава

Трансферната сага около крилото на Левски Марин Петков продължава да е в действие, пише “Мач Телеграф“.

След като по всичко личи, че трансферът на юношата на „сините" в полския Ракув пропадна, сега датският елитен Виборг има солиден интерес към него. Твърди се, че скандинавците са готови да платят 1 000 000 евро за Марин Петков.

Тази сума обаче едва ли ще задоволи Левски.

„Сините" не приеха дори по-висока оферта от Ракув преди няколко седмици, когато ръководството на полския клуб дойде на крака на „Герена" за преговори. Тогава офертата към Левски беше за 1 100 000 евро плюс малък процент от правата на крилото при бъдещ трансфер.

„Сините" обаче искаха по-висока трансферна сума, а и по-голям процент от Марин при бъдеще сделка. Сега преговорите между Левски и Виборг са в начална фаза и се очаква скандинавците да увеличат офертата си. Датският клуб е на шесто място в класирането на местното първенство след четвъртия кръг. Виборг има 2 победи и 2 загуби.