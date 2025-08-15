Новини
Спорт »
Бг футбол »
Трансферната сага около крилото на Левски продължава

Трансферната сага около крилото на Левски продължава

15 Август, 2025 12:59 501 0

  • левски-
  • марин петков-
  • футбол-
  • виборг

Скандинавците са готови да платят 1 000 000 евро за Марин Петков

Трансферната сага около крилото на Левски продължава - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трансферната сага около крилото на Левски Марин Петков продължава да е в действие, пише “Мач Телеграф“.

След като по всичко личи, че трансферът на юношата на „сините" в полския Ракув пропадна, сега датският елитен Виборг има солиден интерес към него. Твърди се, че скандинавците са готови да платят 1 000 000 евро за Марин Петков.

Тази сума обаче едва ли ще задоволи Левски.

„Сините" не приеха дори по-висока оферта от Ракув преди няколко седмици, когато ръководството на полския клуб дойде на крака на „Герена" за преговори. Тогава офертата към Левски беше за 1 100 000 евро плюс малък процент от правата на крилото при бъдещ трансфер.

„Сините" обаче искаха по-висока трансферна сума, а и по-голям процент от Марин при бъдеще сделка. Сега преговорите между Левски и Виборг са в начална фаза и се очаква скандинавците да увеличат офертата си. Датският клуб е на шесто място в класирането на местното първенство след четвъртия кръг. Виборг има 2 победи и 2 загуби.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ