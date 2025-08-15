Яник Синер срази Феликс Оже-Алиасим в Синсинати

Впечатляваща демонстрация на мощ и класа – така може да се опише представянето на Яник Синер на корта в Синсинати. Световният номер 1 не остави никакви шансове на канадския си съперник Феликс Оже-Алиасим, като го разгроми с убедителното 6:0, 6:2 и си осигури място сред най-добрите четирима на престижния Мастърс турнир.

Още от първите минути италианецът наложи безапелационен ритъм, а Оже-Алиасим изглеждаше напълно безпомощен срещу вихрената игра на Синер. Първият сет се превърна в истински кошмар за канадеца – цели 13 непредизвикани грешки и нито един уинър, като кулминацията настъпи в последния гейм, когато Феликс допусна четири двойни грешки.

Втората част започна с кратък проблясък за Оже-Алиасим, който успя да поведе с 2:0 и да реализира първия си печеливш удар. Но радостта му бе мимолетна – Синер моментално отговори с 10 поредни точки и не остави никакво съмнение кой диктува събитията на корта. Италианецът затвори мача с шеметна серия от шест последователни гейма, демонстрирайки пълна доминация.

Този успех осигури на Яник Синер 12-о участие на полуфинал в турнир от сериите Мастърс 1000.

Победата дойде в навечерието на 24-ия му рожден ден, а следващото му препятствие ще бъде победителят от сблъсъка между Холгер Руне и Терънс Атман.

Синер вече е в серия от 11 поредни победи, а на твърда настилка през сезона има впечатляващите 25 успеха – постижение, с което могат да се похвалят само легенди като Роджър Федерер, Новак Джокович, Рафаел Надал и Анди Мъри през последните две десетилетия.