Два ключови мача от efbet Лига се отлагат заради европейските ангажименти на Арда и Левски

Спортно-техническата комисия към БФС официално съобщи, че двубоите Арда – ЦСКА и Ботев Пловдив – Левски няма да се проведат по предварително обявения график. Причината: участието на Арда и Левски в плейофите на Лигата на конференциите.

След като кърджалийският тим и столичните „сини“ си осигуриха място в решителната фаза на европейския турнир, регламентът на Българския футболен съюз им дава възможност да отложат по един шампионатен мач.

Арда избра да премести срещата си с ЦСКА от петия кръг, а Левски – гостуването на Ботев Пловдив от шестия кръг.

Точните дати за новото провеждане на тези интригуващи сблъсъци ще бъдат обявени допълнително.