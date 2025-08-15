Новини
Спорт »
Бг футбол »
Два ключови мача от efbet Лига се отлагат заради европейските ангажименти на Арда и Левски

Два ключови мача от efbet Лига се отлагат заради европейските ангажименти на Арда и Левски

15 Август, 2025 21:35 342 0

  • спортно-техническата комисия -
  • бфс-
  • арда -
  • цска -
  • ботев пловдив -
  • левски -
  • плейофите-
  • лигата на конференциите

Двата тима се възползваха от новия регламент

Два ключови мача от efbet Лига се отлагат заради европейските ангажименти на Арда и Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортно-техническата комисия към БФС официално съобщи, че двубоите Арда – ЦСКА и Ботев Пловдив – Левски няма да се проведат по предварително обявения график. Причината: участието на Арда и Левски в плейофите на Лигата на конференциите.

След като кърджалийският тим и столичните „сини“ си осигуриха място в решителната фаза на европейския турнир, регламентът на Българския футболен съюз им дава възможност да отложат по един шампионатен мач.

Арда избра да премести срещата си с ЦСКА от петия кръг, а Левски – гостуването на Ботев Пловдив от шестия кръг.

Точните дати за новото провеждане на тези интригуващи сблъсъци ще бъдат обявени допълнително.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ