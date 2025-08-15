Новини
Ива Иванова на полуфинал в Тунис

15 Август, 2025 21:48 287 0

  • ива иванова -
  • тенис -
  • турнир-
  • монастир -
  • тунис-
  • лидия енчева -
  • сингъл-
  • отопени -
  • румъния

Лидия Енчева отпадна в Румъния

Ива Иванова на полуфинал в Тунис - 1
Кадър: Нова ТВ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ива Иванова се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №8 Иванова победи Таниша Кашияп (Индия) със 7:5, 3:0 и отказване на съперничката си заради физически проблем.

18-годишната българка изоставаше с 3:5 в първия сет, но спечели следващите седем гейма и водеше с 40:0 при подаването на Кашяп при 3:0 във втората част, когато индийката реши да прекрати участие в двубоя.

Следващата противничка на Иванова утре ще бъде седмата в схемата Алена Ковачкова (Чехия).


Българката достигна до финала на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на юни.

Иванова е полуфиналистка и в надпреварата на двойки. По-късно днес българката и Йелин Вандроме (Белгия) ще играят срещу Диана Михай (Румъния) и Джордин МакБрайд (САЩ).


Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева пък отпадна на четвъртфиналите на сингъл и попуфиналите на двойки на турнира на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.


Поставената под №4 на сингъл Енчева загуби от италианката Анджелика Раги с 4:6, 1:6 за 82 минути. Раги поведе с 4:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направи две серии от по три гейма, за да триумфира.


Енчева отпадна драматично и на полуфиналите на двойки. Българката и Енчева и Мара Гае (Румъния) пропуснаха мачбол и бяха елиминирани от поставените под №3 Мария Андриенко (Русия) и Марго Маке (Белгия) със 7:5, 4:6, 10-12. Срещата продължи час и 51 минути. След размяна на оспорваните първи два сета българката и румънката реализираха обрат в решаващия шампионски тайбрек от 6:9 до 10:9 и бяха на точка от победата, но Андриенко и Маке взеха следващите три разигравания, а с това се поздравиха и с крайния успех.


