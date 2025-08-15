Новини
Петър Андреев донесе победата на Локомотив Пловдив в последните секунди срещу Славия

15 Август, 2025 23:21 396 0

С този успех "смърфовете" се изкачиха на трето място

Петър Андреев донесе победата на Локомотив Пловдив в последните секунди срещу Славия - 1
Кадър: Diema Sport
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер на стадион "Локомотив" в Пловдив завърши с триумф за домакините, които надделяха над Славия с 2:1 в двубой от петия кръг на Първа лига. Героят на мача стана Петър Андреев, който в самия край на срещата донесе безценните три точки за "черно-белите" с гол в добавеното време.

Още през първата част пловдивчани демонстрираха амбиция за победа. Капитанът Димитър Илиев бе на косъм да открие резултата, но попадението му с глава бе отменено поради засада – решение, което предизвика бурни реакции сред феновете.

След почивката напрежението на терена се покачи. Гостите от София бяха близо до гол, когато Лазар Марин засече топката с глава, но напречната греда спаси Локомотив от неприятности.

В 56-ата минута обаче домакините взеха инициативата – Димитър Илиев изведе Франсиско Политино, който с прецизен удар по земя прати топката в мрежата за 1:0.

В 83-ата минута съдията Станимир Тренчев, след консултация с ВАР, отсъди дузпа за Славия заради игра с ръка на Жулиан Лами. Резервата Тони Тасев не трепна от бялата точка и възстанови равенството – първият гол, който Локомотив допуска у дома през този сезон.

Когато изглеждаше, че двата тима ще си поделят точките, резервата Петър Андреев се превърна в герой. В добавеното време той прати топката във вратата на Славия, но първоначално попадението бе отменено заради засада. След намесата на ВАР радостта избухна – голът бе признат, а "черно-белите" ликуваха.

С този успех Локомотив Пловдив се изкачи на трето място във временното класиране с 11 точки, докато Славия остава на 14-а позиция с едва една точка.


