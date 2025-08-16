Напрежение в Славия: Това е брутален и невъздържан начин на протест

Футболистите и треньорите на Славия се противопоставиха с открито писмо на "бруталния и невъздържан начин на протест" от привържениците, които пътуваха до Пловдив за мача срещу местния Локомотив. "Белите" отстъпиха с 1:2 в среща от петия кръг и останаха с една точка от началото на сезона, предаде БТА.
"Обръщаме се към онези привърженици на Славия, присъствали на срещата с Локомотив (Пловдив) на стадиона в парк "Лаута", за да заявим - Всички ние категорично не приемаме вашия брутален и невъздържан начин на протест и недоволство от загубата на отбора, изразен чрез вулгарни нападки, обиди и псувни най-вече към президента на клуба, отправени от част от вас и към ръководителя на пресслужбата на ПФК Славия", пишат треньори и футболисти в писмо до фенове и медии.
"Напомняме ви, че пресаташето Борислав Константинов не участва в подбора на футболистите, няма отношение към тяхната подготовка и не дава каквито и да е указания от тактически и игрови характер. Той е еднакво потърпевш като всички в клуба от резултатите и ги изживява със същата тревога и загриженост.
"Неговите задължения са да осигурява обществена подкрепа на действията и проявите на ПФК Славия, както и да създава условия представителите на медиите да вършат своята работа.
"Настояваме за публични извинения от ваша страна към президента и пресаташето за поругания от вас техен авторитет в обществото, личната им чест и достойнство. Апелираме за спазване на коректност в отношенията ни, към повече толерантност и култура, характерни за привържениците на Славия в 112-годишната ѝ история. Самo чрез взаимно уважение и съпричастност бихме могли да излезем час по-скоро от незавидното положение, в което се намираме".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Важното е
Коментиран от #5
14:56 16.08.2025
2 Слабия,
Коментиран от #6
15:04 16.08.2025
3 пешо
15:17 16.08.2025
4 Славист
16:08 16.08.2025
5 Стефан Колонката
До коментар #1 от "Важното е":Бензинджия. На 76 години, време е за пенсия.
16:10 16.08.2025
6 Левскар
До коментар #2 от "Слабия,":Ама нали и Б група е направена за хора ..Нито е срамно ,нито унизително да са в Б група,да побеждават и да са Първи там...
16:13 16.08.2025