Напрежение в Славия: Това е брутален и невъздържан начин на протест

Футболистите и треньорите на Славия се противопоставиха с открито писмо на "бруталния и невъздържан начин на протест" от привържениците, които пътуваха до Пловдив за мача срещу местния Локомотив. "Белите" отстъпиха с 1:2 в среща от петия кръг и останаха с една точка от началото на сезона, предаде БТА.

"Обръщаме се към онези привърженици на Славия, присъствали на срещата с Локомотив (Пловдив) на стадиона в парк "Лаута", за да заявим - Всички ние категорично не приемаме вашия брутален и невъздържан начин на протест и недоволство от загубата на отбора, изразен чрез вулгарни нападки, обиди и псувни най-вече към президента на клуба, отправени от част от вас и към ръководителя на пресслужбата на ПФК Славия", пишат треньори и футболисти в писмо до фенове и медии.

"Напомняме ви, че пресаташето Борислав Константинов не участва в подбора на футболистите, няма отношение към тяхната подготовка и не дава каквито и да е указания от тактически и игрови характер. Той е еднакво потърпевш като всички в клуба от резултатите и ги изживява със същата тревога и загриженост.

"Неговите задължения са да осигурява обществена подкрепа на действията и проявите на ПФК Славия, както и да създава условия представителите на медиите да вършат своята работа.

"Настояваме за публични извинения от ваша страна към президента и пресаташето за поругания от вас техен авторитет в обществото, личната им чест и достойнство. Апелираме за спазване на коректност в отношенията ни, към повече толерантност и култура, характерни за привържениците на Славия в 112-годишната ѝ история. Самo чрез взаимно уважение и съпричастност бихме могли да излезем час по-скоро от незавидното положение, в което се намираме".