Напрежение в Славия: Това е брутален и невъздържан начин на протест

Напрежение в Славия: Това е брутален и невъздържан начин на протест

16 Август, 2025 14:53 982 6

Настояваме за публични извинения от ваша страна към президента и пресаташето, обявиха футболистите и треньорите на Славия

Напрежение в Славия: Това е брутален и невъздържан начин на протест - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Футболистите и треньорите на Славия се противопоставиха с открито писмо на "бруталния и невъздържан начин на протест" от привържениците, които пътуваха до Пловдив за мача срещу местния Локомотив. "Белите" отстъпиха с 1:2 в среща от петия кръг и останаха с една точка от началото на сезона, предаде БТА.

"Обръщаме се към онези привърженици на Славия, присъствали на срещата с Локомотив (Пловдив) на стадиона в парк "Лаута", за да заявим - Всички ние категорично не приемаме вашия брутален и невъздържан начин на протест и недоволство от загубата на отбора, изразен чрез вулгарни нападки, обиди и псувни най-вече към президента на клуба, отправени от част от вас и към ръководителя на пресслужбата на ПФК Славия", пишат треньори и футболисти в писмо до фенове и медии.

"Напомняме ви, че пресаташето Борислав Константинов не участва в подбора на футболистите, няма отношение към тяхната подготовка и не дава каквито и да е указания от тактически и игрови характер. Той е еднакво потърпевш като всички в клуба от резултатите и ги изживява със същата тревога и загриженост.

"Неговите задължения са да осигурява обществена подкрепа на действията и проявите на ПФК Славия, както и да създава условия представителите на медиите да вършат своята работа.

"Настояваме за публични извинения от ваша страна към президента и пресаташето за поругания от вас техен авторитет в обществото, личната им чест и достойнство. Апелираме за спазване на коректност в отношенията ни, към повече толерантност и култура, характерни за привържениците на Славия в 112-годишната ѝ история. Самo чрез взаимно уважение и съпричастност бихме могли да излезем час по-скоро от незавидното положение, в което се намираме".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Важното е

    8 2 Отговор
    Какво казва бат Венци сикаджията

    Коментиран от #5

    14:56 16.08.2025

  • 2 Слабия,

    8 5 Отговор
    зове Ви "Б"група!Наглеца от СИК,какво мисли по въпроса?

    Коментиран от #6

    15:04 16.08.2025

  • 3 пешо

    6 3 Отговор
    венци да даде акциите на феновете да видим докъде ще е докарат

    15:17 16.08.2025

  • 4 Славист

    4 0 Отговор
    Какъв авторитет има "президентът"на Славия? Той разпродаде през лятото повече от половината отбор-цели 8 футболисти, преди това Вуцов и Фабиен. Той не се интересува от развитието на отбора, а от търговиятя- с мачове и футболисти.

    16:08 16.08.2025

  • 5 Стефан Колонката

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Важното е":

    Бензинджия. На 76 години, време е за пенсия.

    16:10 16.08.2025

  • 6 Левскар

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Слабия,":

    Ама нали и Б група е направена за хора ..Нито е срамно ,нито унизително да са в Б група,да побеждават и да са Първи там...

    16:13 16.08.2025

