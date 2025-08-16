Ботев обърна Берое с човек по-малко в Стара Загора

Ботев (Пловдив) успя да обърне резултата срещу Берое с човек по-малко и спечели гостуването си на Берое с 2:1 в мач от петия кръг на шампионата в Първа лига, предаде БТА.

През първата част старозагорци имаха повече положения за гол от своя съперник, но резултатът бе открит минута след подновяване на играта, когато Нене отбеляза първото си попадение за Берое. Емил Мартинов от Ботев получи директен червен картон в 54-та минута и остави своя тим с човек по-малко. Димитър Митков изравни в 81-та минута, след като засече с глава центриране на Тодор Неделев от ъглов удар. Успехът за пловдивчани дойде в последната минута на срещата, когато след нов корнер Карлос Алгара си отбеляза автогол за 2:1 в полза на Ботев.

Старозагорци заемат 9 място в класирането с актив от 5 точки, а Ботев е на 10 позиция с 4 пункта.

Двата тима започнаха много активно срещата и още до 5-та минута пред двете врати имаше сериозни опасности. Още преди изтичането на една минута от началото на двубоя Алберто Салидо центрира в наказателното поле на съперника, а там Хуан Саломони нанесе удар с глава, който бе избит пред голлинията от Никола Солдо.

В ответната атака топката бе центрирана опасно в пеналта на Берое, където Артур Мота изби, но в краката на връхлитащия Стивън Петков. След удар в крака на нападателя кълбото мина на сантиметри над гредата.

Хуан Пинеда излезе на стрелкова позиция в 5-та минута и отправи удар, който бе отразен от Даниел Наумов.

При нова опасна атака за Берое Даниел Наумов изби удар на Нене, който в 16-та минута получи топката от Тижан Сона и веднага шутира от границата на наказателното поле.

Минута след това и Хуан Пинеда намери очертанията на вратата след изстрел извън пеналта, но отново стража на Ботев се намеси.

Отново домакините имаха възможност първи да открият резултата. В 21-та минута Салидо получи след груба грешка в отбраната на пловдивчани, но останал сам срещу Наумов прати топката над вратата.

Удар на Тодор Неделев от дистанция в 34-та минута бе спасен от Артур Мота, а в ответната атака Алберто Салидо бе изведен с едно докосване от Нене зад гърба на отбраната и стреля от непосредствена близост, но Даниел Наумов изби в корнер.

Берое поведе в резултата само 55 секунди след подновяване на играта. Тогава Нене получи в наказателното поле от Салидо и прати топката в далечния ъгъл на вратата – 1:0

Ботев отговори със силен удар на Стивън Петков от около 20 метра, който срещна напречната греда. Топката попадна в Тодор Неделев, който също шутира в горния десен ъгъл на Мота, но вратарят на домакините спаси.

Пловдивчани останаха с човек по-малко в 55-та минута. ВАР се намеси след нарушение на Емил Мартинов и реферът Мартин Великов отстрани играчът на Ботев след като прегледа ситуацията.

В 75-та минута Тодор Неделев овладя дълъг пас в наказателното поле на съперника, елегантно финтира бранител и стреля от малък ъгъл, но Артур Мота изби в корнер.

Ботев изравни резултата в 81-та минута, когато Димитър Митков засече с глава центриране на Тодор Неделев от корнер – 1:1.

Пълният обрат дойде в последната минута на мача, когато след ново центриране от корнер Карлос Алгара си отбеляза автогол - 1:2.

Така Берое записа четвърта поредна загуба в Стара Загора от този съперник в шампионата и продължава да няма успех в "Дербито за Тракия" вече 11 поредни срещи от първенството.

В следващия кръг Берое приема шампиона Лудогорец на 25 август от 21:15 ч., а Ботев трябваше да бъде домакин на Левски, но срещата бе официално отложена от Българския футболен съюз.