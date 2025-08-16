Тотнъм започна сезона във Висшата лига с убедителна победа

Тотнъм стартира новата си кампания във Висшата лига с победа с 3:0 над Бърнли. Две от попаденията бяха дело на Ричарлисон, а Брендън Джонсън добави един гол, предаде БТА.

Изненадващо за втори пореден мач извън групата на домакините пък се оказа Ив Бисума, който бе изваден от състава за Суперкупата на Европа в сряда, загубен от ПСЖ след дузпи.

Брайтън и Фулъм завършиха наравно 1:1, като гостите от Лондон стигнаха до изравнителен гол в шестата минута на добавеното време чрез Родриго Муниз. Матю О’Райли откри от дузпа в 55-ата минута за Брайтън, а в началото на среща попадение на Минте от домакините бе отменено.

Съндърланд се наложи с 3:0 над Уест Хям и отбеляза по най-добрия възможен начин завръщането си във Висшата лига след осемгодишно отсъствие. Елиезер Майенда, Даниъл Балърд и Уилсон Исидор отбелязаха за радост на препълнения с техни фенове „Стедийм ъф Лайт“.

По-рано днес Астън Вила и Нюкасъл завършиха 0:0 в среща от първия кръг на новия сезон на английското първенство по футбол. Състава от Бирмингам воден от Унай Емери остана в намален състав още в 66-ата минута, когато Езри Конса получи директен червен картон за задържане на противников състезател.

Гостите от Нюкасъл има превъзходство през цялата среща, но не се възползваха от положенията си за гол. Отсъствието на голямата им звезда в нападението Александър Исак оказа своето влияние. Националът на Швеция отказва да тренира, защото иска трансфер в Ливърпул.