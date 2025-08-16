Треньорът на Арсенал: Ако продължаваш да копаеш, един ден ще получиш златото

Мениджърът на Арсенал Микел Артета отговори на въпрос относно шансовете на отбора за титлата преди старта на сезон 2025/26, предаде БТА.

„Ако продължаваш да копаеш, копаеш и копаеш, един ден ще получиш златото. Това ме учеха цял живот. Спечелихме повече точки от всеки друг отбор в лигата през последните три сезона и това говори много за нашата постоянство. Сега просто трябва да го направим в един сезон“, каза Артета, цитиран от BBC.

В неделя, 17 август, лондончани ще играят като гост на Манчестър Юнайтед в първия кръг на Висшата лига. Мачът започва в 18:30 часа.