Барселона започна сезона с лесна победа над Майорка

17 Август, 2025 09:01 545 0

Дебют в състава на шампионите направи английският нападател Маркъс Рашфорд

Барселона започна новия сезон в Испания с убедителна победа с 3:0 като гост срещу Майорка. Шампионите не срещнаха трудности срещу домакините, които играха повече от едно полувреме с девет футболисти, предаде БТА.

Рафиня с удар отблизо и асистенция на Ламин Ямал откри головата сметка за каталунците през кампанията с попадението си още в седмата минута.

В 23-ата минута Феран Торес също се разписа във вратата на Майорка. Само десет минути след това Ману Моралес получи втори жълт и съответно червен картон, оставяйки домакините в намален състав. Ведат Мурики също беше отстранен от терена в 39-ата минута след грубо нарушение и намеса на системата за видео арбитраж.

В допълнителното време Гави изведе Ямал и той оформи класическия успех в полза на Барса. Дебют от състава на шампионите направи английският нападател Маркъс Рашфорд, който беше привлечен това лято от "синьо-червените".

Валенсия и Реал Сосиедад завършиха наравно 1:1 в двубой от първия кръг на испанското първенство по футбол, а Алавес надигра гостуващия Леванте с 2:1 в друг мач от съботната програма на Ла Лига.

Диего Лопес, юноша на Барселона, даде преднина на Валенсия в 57-та минута, когато засече центриране на Дани Раба в наказателното поле. Гостите обаче отговориха светкавично и само три минути по-късно Брайс Мендес подаде на японския национал Такефуса Кубо, който записа 24-ото си попадение с екипа на Реал Сосиедад.

Алавес спечели драматична победа с 2:1 над новака в елита Леванте, след като Нахуел Теналия се разписа отвъд редовните 90 минути. 29-годишният аржентинец наниза седмото си попадение за "синьо-белите" във втората минута на добавеното време.


