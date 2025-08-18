Новини
Успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

18 Август, 2025 09:28 430 0

Успешният старт на сезона за „росонерите“ дойдe след попадения на двете им звезди Рафаел Леао и Кристиан Пулишич

Успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финалистът за Купата на Италия от миналия сезон Милан се класира за втория кръг на новото издание на турнира, след като записа домакински успех с 2:0 над втородивизионния Бари. Успешният старт на сезона за „росонерите“ дойдe след попадения на двете им звезди Рафаел Леао (14’) и Кристиан Пулишич (48’). На пейката на миланския гранд беше българският талант Валери Владимиров, но 17-годишният защитник не успя да запише своя дебют за първия състав на клуба.

Наказаният Масимилиано Алегри, за когото това беше повторен официален дебют начело на Милан, подреди състава си в 3-5-2. От седемте нови попълнения само две бяха сред титулярите: полузащитникът Самуеле Ричи и левият халф-бек Первис Еступинян. Завърналият се от наем в Рома Алексис Салемакерс действаше отдясно. Атакуващият тандем пък беше оформен от разписалите се Пулишич и Леао. Междувременно, гостите бяха подредени в 4-3-3 с Гастон Перейро, Габриеле Мончини и Джузепе Сибили в нападение.

Преди началото на срещата имаше специална церемония на терена, на която Милан представи своите нови попълнения. Под аплодисментите на феновете се появиха не само Ричи и Еступинян, но също така халфовете Лука Модрич и Ардон Яшари, вратарят Пиетро Терачано и централният защитник Кони Де Винтер и десният бек Закари Атекаме. Преди първия съдийски сигнал пък имаше минута мълчание в памет на починалия 14-месечен син на полузащитника на Бари Матиас Верет. За отбелязване е и символичната тишина на „Курва Суд“ по време на целия мач като знак на протест срещу ръководството на Милан. Ултрасите са в конфликт с клубните собственици заради забраната за транспаранти, както и за сезонни билети за техни членове.

Още в началните секунди Мончини отправи удар, който обаче мина покрай вратата на домакините. Тяхното първо голово положение пък дойде в петата минута, когато Микеле Черофолини отрази опасно воле на Юсуф Фофана. Последваха дилни минути на „росонерите“, но без нов техен удар. За сметка на това, в десетата минута Рикардо Пагано опита шут по земя, но не намери целта. Четири минути по-късно Милан успя да открие резултата. Тогава Фикайо Томори центрира чудесно за Леао, който с глава прати топката в мрежата. Веднага след своя гол обаче португалецът беше заменен от Сантиаго Хименес поради травма в десния си прасец.

В 22-рата минута Лофтъс-Чийк стреля, но рикоширалият му удар доведе само до корнер. Секунди по-късно Пулишич също отправи шут, но и той се оказа несполучлив. В 26-ата минута американецът отново не успя да се разпише, след като мощният му изстрел се отклони в напречната греда. Последваха два далечни удара на Фофана, като единият беше неточен, а другият беше спасен от Черофолини. В 38-ата минута Салемакерс пробва снаряд от голямо разстояние, но топката профуча над вратата. Малко след това Сибили предизвика първата намеса на Майк Менян в мача със своя опасен удар. В 42-рата минута Хименес се разписа отблизо, но при вдигнат флаг за засада. В оставащите минути до почивката Фофана и Салемакерс не успяха да увеличат преднината на домакините със своите изстрели.

Милан все пак наистина успя да стигне до втори гол, като това се случи в 48-ата минута. Тогава Пулишич на два пъти си размени подавания с Хименес, а накрая се обърна и се разписа с удар по земя отблизо. В следващите минути се стигна до несполучиливи удари на Пулишич, Салемакерс и Фофана към едната врата, както и до пропуски на Пагано и резервата Емануеле Рао пред другата. В 66-ата минута своя дебют за Милан записаха Модрич и Яшари, които се появиха от пейката. Последваха нови пропуски на Салемакерс и Рао. В 76-ата минута Модрич финтира противников играч и стреля, но топката завърши в обятията на Черофолини. Въпреки това хърватинът си заслужи аплодисментите на зрителите, като това беше и последният точен удар в мача.

Във втория кръг на турнира Милан ще бъде домакин на Лече, който по-рано отстрани втородивизионния Юве Стабия също с победа с 2:0.


