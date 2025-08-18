Успешен старт на Алегри в Милан пред погледа на български талант

Финалистът за Купата на Италия от миналия сезон Милан се класира за втория кръг на новото издание на турнира, след като записа домакински успех с 2:0 над втородивизионния Бари. Успешният старт на сезона за „росонерите“ дойдe след попадения на двете им звезди Рафаел Леао (14’) и Кристиан Пулишич (48’). На пейката на миланския гранд беше българският талант Валери Владимиров, но 17-годишният защитник не успя да запише своя дебют за първия състав на клуба.

Наказаният Масимилиано Алегри, за когото това беше повторен официален дебют начело на Милан, подреди състава си в 3-5-2. От седемте нови попълнения само две бяха сред титулярите: полузащитникът Самуеле Ричи и левият халф-бек Первис Еступинян. Завърналият се от наем в Рома Алексис Салемакерс действаше отдясно. Атакуващият тандем пък беше оформен от разписалите се Пулишич и Леао. Междувременно, гостите бяха подредени в 4-3-3 с Гастон Перейро, Габриеле Мончини и Джузепе Сибили в нападение.

Преди началото на срещата имаше специална церемония на терена, на която Милан представи своите нови попълнения. Под аплодисментите на феновете се появиха не само Ричи и Еступинян, но също така халфовете Лука Модрич и Ардон Яшари, вратарят Пиетро Терачано и централният защитник Кони Де Винтер и десният бек Закари Атекаме. Преди първия съдийски сигнал пък имаше минута мълчание в памет на починалия 14-месечен син на полузащитника на Бари Матиас Верет. За отбелязване е и символичната тишина на „Курва Суд“ по време на целия мач като знак на протест срещу ръководството на Милан. Ултрасите са в конфликт с клубните собственици заради забраната за транспаранти, както и за сезонни билети за техни членове.

Още в началните секунди Мончини отправи удар, който обаче мина покрай вратата на домакините. Тяхното първо голово положение пък дойде в петата минута, когато Микеле Черофолини отрази опасно воле на Юсуф Фофана. Последваха дилни минути на „росонерите“, но без нов техен удар. За сметка на това, в десетата минута Рикардо Пагано опита шут по земя, но не намери целта. Четири минути по-късно Милан успя да открие резултата. Тогава Фикайо Томори центрира чудесно за Леао, който с глава прати топката в мрежата. Веднага след своя гол обаче португалецът беше заменен от Сантиаго Хименес поради травма в десния си прасец.

В 22-рата минута Лофтъс-Чийк стреля, но рикоширалият му удар доведе само до корнер. Секунди по-късно Пулишич също отправи шут, но и той се оказа несполучлив. В 26-ата минута американецът отново не успя да се разпише, след като мощният му изстрел се отклони в напречната греда. Последваха два далечни удара на Фофана, като единият беше неточен, а другият беше спасен от Черофолини. В 38-ата минута Салемакерс пробва снаряд от голямо разстояние, но топката профуча над вратата. Малко след това Сибили предизвика първата намеса на Майк Менян в мача със своя опасен удар. В 42-рата минута Хименес се разписа отблизо, но при вдигнат флаг за засада. В оставащите минути до почивката Фофана и Салемакерс не успяха да увеличат преднината на домакините със своите изстрели.

Милан все пак наистина успя да стигне до втори гол, като това се случи в 48-ата минута. Тогава Пулишич на два пъти си размени подавания с Хименес, а накрая се обърна и се разписа с удар по земя отблизо. В следващите минути се стигна до несполучиливи удари на Пулишич, Салемакерс и Фофана към едната врата, както и до пропуски на Пагано и резервата Емануеле Рао пред другата. В 66-ата минута своя дебют за Милан записаха Модрич и Яшари, които се появиха от пейката. Последваха нови пропуски на Салемакерс и Рао. В 76-ата минута Модрич финтира противников играч и стреля, но топката завърши в обятията на Черофолини. Въпреки това хърватинът си заслужи аплодисментите на зрителите, като това беше и последният точен удар в мача.

Във втория кръг на турнира Милан ще бъде домакин на Лече, който по-рано отстрани втородивизионния Юве Стабия също с победа с 2:0.