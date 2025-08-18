Новини
Вашко да Гама прегази и унижи отбора на Неймар

18 Август, 2025

В мач от 20-ия кръг на Бразилейро Betano отборът на Сантос, за който се състезава бившата звезда на европейския футбол Неймар, беше прегазен от Вашко да Гама с 6:0. Трите точки бяха от изключително значение за победителите, в чийто състав бе включен и още един бивш играч на Барселона в лицето на Фелипе Коутиньо, тъй като те се измъкнаха от зоната на изпадащите.

Така Неймар претърпя най-тежката загуба в кариерата си, като тя надмина поражението с 1:4 от Селта, когато той носеше фланелката на Барселона през септември 2015 г. Унизителното поражение доведе и до трус в Сантос, като отборът остана без треньор заради оставката на Клебър Ксавие непосредствено след мача.

Иначе нищо не предвещаваше погромът, който преживя домакинският отбор. На полувремето Вашко да Гама водеше само с 1:0 след гола на Лукас Питон (18').

Всичко най-интересно се случи непосредствено след почивката, когато за десетина минути Сантсо инкасира цели четири попадения. Те бяха отбелязани от Дейвид (52'), Фелипе Коутиньо (54', 62') и Раян (60'). Крайният резултат бе оформен малко по-късно с гола на Че Че (68').


