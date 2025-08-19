Новини
Петко Христов помогна на Специя да се класира напред в Копа Италия

19 Август, 2025 06:30 452 2

  • петко христов-
  • специя-
  • сампдория-
  • купата на италия-
  • футбол

Неговият отбор елиминира Самп след изпълнение на дузпи

Петко Христов помогна на Специя да се класира напред в Копа Италия - 1
Снимка:
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Българският защитник Петко Христов влезе като резерва и помогна на своя отбор Специя да елиминира Сампдория след изпълнение на дузпи и да се класира за втория кръг в турнира за Купата на Италия по футбол, предава БТА.

Христов се появи на терена след час игра на мястото на Чистана при резултат 1:1, както и завърши редовното време. Играчите на Специя бяха по-точни при ударите от бялата точка и спечелиха с 4:2, а Петко Христов реализира третата дузпа за своя отбор.

В редовното време Лиъм Хендерсън откри резултата в 34-ата минута в полза на Сампдория, а две минути по-късно Габриеле Артистицо изравни за Специя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 зелен петел

    0 0 Отговор
    Колко я Копа тая Италия?

    06:55 19.08.2025

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Сампдория остана в Серия Б само защото изхвърлиха друг отбор от нея. А преди играха финал на КЕШ (ШЛ) срещу Барса.

    07:29 19.08.2025

