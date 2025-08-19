Новини
Ливърпул натиска педала за раздяла с ляв бек

19 Август, 2025 07:00 510 1

Гъркът изпадна извън сметките на Арне Слот, а „червените“ търсят решение преди края на трансферния прозорец

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Костас Цимикас изглежда все по-близо до изхода на „Анфийлд“. Гръцкият защитник дори не попадна в групата на Ливърпул за старта на новия сезон във Висшата лига срещу Борнемут, както и за мача за Къмюнити Шийлд срещу Кристъл Палас. Според авторитетния инсайдър Фабрицио Романо, клубът активно работи по ускоряването на неговото напускане и дори е готов да приеме вариант с наем.

Пристигането на Милош Керкез и стабилното присъствие на дългогодишния титуляр Анди Робъртсън поставят Цимикас извън плановете на Арне Слот. Ситуацията на 29-годишния бранител изглежда още по-тежка, след като през миналия сезон той стартира едва в 18 мача във всички турнири и записа само 833 минути във Висшата лига.

Ливърпул първоначално се надяваше да осъществи постоянен трансфер, но с наближаването на крайния срок на летния прозорец може да смекчи позицията си и да се съгласи на временно решение. Договорът на Цимикас е до 2027 г., но самият той се нуждае от ново предизвикателство, за да получава редовна игрова практика.

От идването си от Олимпиакос през лятото на 2020 г. защитникът се превърна в надежден заместник на Робъртсън, като натрупа 115 мача с екипа на „мърсисайдци“. Въпреки това, освобождаването на Цимикас може да даде тласък на Ливърпул в опитите да финализира още едно попълнение преди затварянето на прозореца. Сред спекулациите са имената на централния защитник Марк Геи и нападателя Александър Исак.


  • 1 к0к0рч0

    1 0 Отговор
    и аз натискам моя педал за раздяла ама той не ще

    07:01 19.08.2025

