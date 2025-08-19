Новини
Левски направи нова вноска към НАП и каза още колко дължи

19 Август, 2025 13:59

Столичани информираха, че месечната вноска е 220 000 лева

Павел Ковачев

Левски извърши ново плащане по споразумението с Националната агенция за приходите, съобщиха от клуба. Столичани информираха, че месечната вноска е 220 000 лева. Общият размер на дължимата сума страна на Левски към момента сума е 3 126 505,90 лв.

Ето какво написаха от клуба:

„Финансов ъпдейт 2025

ПФК Левски информира своите привърженици, акционери и партньори, че клубът извърши поредно плащане по споразумението с Националната агенция за приходите (НАП), свързано с натрупаните в предходни години лихви. Размерът на месечната вноска е 220 000 лева, а разсроченият остатък ще продължи да бъде обслужван регулярно до края на 2026 година. Към днешна дата дължимата сума е в размер на 3 126 505,90 лева.

Това плащане е част от ангажиментите, които клубът пое и стриктно изпълнява, след като в края на 2023 г. постигна споразумение за разсрочване на всички свои публични задължения към държавата. През април и юни 2024 г. „Левски“ изплати изцяло главницата по тези задължения, като общата сума към НАП надхвърли 11,8 милиона лева за периода 2023-2024 г.

Припомняме, че клубът погаси и задължения на стойност над 1,4 милиона лева към Столична община, както и над 2,5 милиона лева към основни доставчици. През юни 2024 г. бяха вдигнати запорите върху търговските марки на клуба – след пълно погасяване на главницата в размер на 3,7 милиона лева, с което клубът затвърди своя имидж на коректен партньор към институциите.

ПФК Левски би искал да внесе допълнително яснота и по друга важна за привържениците тема – счетоводната печалба от около 14 милиона лева за 2024 година. Отчетената документално печалба в този период не представлява реална парична наличност. Счетоводната печалба е разликата между признатите приходи и признатите разходи за дадена отчетна година. В счетоводните разходи не влизат изплатените в същата година стари задължения, защото те вече са били отчетени като такива в минали години. Затова, въпреки че клубът реално плаща милиони по стари дългове, тези плащания не се отчитат като текущи разходи и не се взимат предвид при реализирането на крайния финансов резултат.

За контекст- непокритите загуби за периода 2011–2022 г. възлизат на над 45 милиона лева, които се изчистват постепенно в последните няколко години.

Клубът не трупа нови задължения, успява да покрива всички свои разходи в рамките на уговорените срокове по договори и да изпълнява стриктно всеки поет ангажимент по старите задължения. На фона на резултатите от началото на сезона, продължаваме да вярваме, че тази финансова дисциплина не изключва спортния успех – напротив, двете могат да вървят ръка за ръка, когато всички ангажирани страни работят с мисъл за бъдещето и за доброто на Левски.

Допълнителна финансова помощ:

Дни преди победата над Апоел Беер Шева, която класира Левски за втория предварителен кръг на Лига Европа, клубът получи и последния транш от 1 100 000 лева безвъзмездна финансова подкрепа от собствениците на генералния спонсор на клуба, Palms Bet – Мило Борисов и Роси МакКий. Целевото финансиране в размер на 3 милиона лева, договорено още през 2024 г., беше предназначено за подсилване на тима в два последователни трансферни прозореца. Именно тази подкрепа позволи на клуба да привлече ключови играчи от началото на годината и да покрие финансовите им изисквания, така че да помогнат на отбора и на идеите на треньорския щаб, ръководен от старши треньора Хулио Веласкес.

Ръководството на клуба уверява, че ще запази поетата посока на управление – финансовата дисциплина, стабилността, ясното разпределение на ролите и прозрачността ще останат водещ принцип.

ПФК Левски благодари на своите привърженици, акционери, спонсори и партньори за доверието и подкрепата.“


Оценка 4.7 от 3 гласа.
  • 1 Мда

    5 4 Отговор
    ШИШИ ПРАВИ ВНОСКИ САМ НА СЕБЕ СИ 🤔

    14:02 19.08.2025

  • 2 нацку мутричката

    2 1 Отговор
    в силвър стар съм и поръчвам

    14:04 19.08.2025

  • 3 НИЩО НЕ РАЗБРАХ.

    2 1 Отговор
    ПЛАЩАТ ЛИХВИ НЕ ПЛАЩАТ ДЪЛГ НАТРУПАН 11 МИЛКИ И НЕЩО. И ЩЕЛИ ДА ПЛАЩАТ ДО 2026 Г. И КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПЛАТИЛИ. Е ОТ ДЕ ТИЯ ПАРИ БРЕ?!?! . ДА ОТ ПРОДАЖБАТА НА МНОГО ИГРАЛЦИ НА МЪРИ. И ОТ ТОГАВА САМО МЪРМЪРИЦИ. ШИШ И ТУШ СА ЗА ОЩЕ МАЛКО ПОСЛЕ И танасчо ще го нема ша избега.

    Коментиран от #4, #5

    14:37 19.08.2025

  • 4 Левскар

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "НИЩО НЕ РАЗБРАХ.":

    Само тази година в клуба влизат 6 милиона Евро от Евротурнирите - телевизионни права,билети...Който играе - печели.Който не играе - гледа по телевизията !!!

    15:09 19.08.2025

  • 5 Ку-ку

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "НИЩО НЕ РАЗБРАХ.":

    Абе, верно че нищо не ти се разбира и на теб, ама да ти обясня.....платена е главницата в размер на 11млн. а лихвите по тази главница са на разсрочено плащане. Защо, ще пита някой(като теб, например).....защото ако не се изплати главницата, продължава трупането на лихви, а при договора с НАП е съгласувано да се изплати цялата сума по главницата (следователно не се натрупват лихви) и всички останали до този момент лихви(4-5 млн.) се разсрочват за срок от 3-4 години с вноски от по 220к. всеки месец.....и накрая държавата си прибира всичко до стотинка, а не като ЦСКА-Ловеч-Етрополе и т.н.- да фалират умишлено и по този начин да лишат държавата от едни 15-20млн. приходи....ама ПРИПОЦИТЕ се радват, че били прецакали държавата, но после реват и спорят, че били истинското ЦСКА....няма такъв филм.. 🤣🤣🤣

    15:13 19.08.2025

  • 6 До левскар

    0 0 Отговор
    Тия милиони където влизат Наско Раев ги чака с нетърпение да ги изиграе в скъпите казина по света с пура в ръка ,а след това ще приканват феновете да даряват средства за да спасяват клуба .

    15:23 19.08.2025

