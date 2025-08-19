Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нападател на АЗ Алкмаар отказал трансфер в Лига 1

19 Август, 2025 14:29 495 1

  • аз алкмаар-
  • мекс меердинк-
  • футбол-
  • левски-
  • лига 1

Нидерландският клуб е съперник на Левски в плейофите на Лигата на конференциите, като първият мач е в София на 21 август, а реваншът е седмица по-късно в Алкмаар

Нападател на АЗ Алкмаар отказал трансфер в Лига 1 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на АЗ Алкмаар - Мекс Меердинк, е отказал да премине в елитния френски Рен, съобщава местното издание "Де Телеграаф". Нидерландският клуб е съперник на Левски в плейофите на Лигата на конференциите, като първият мач е в София на 21 август, а реваншът е седмица по-късно в Алкмаар.

22-годишният Меердинк е отхвърлил възможността да продължи кариерата си във френския футбол, като е заявил, че на този етап в кариерата си няма интерес за трансфер в Лига 1.

Нападателят записа 2 гола и една асистенция в шест срещи на АЗ от началото на сезона, като има общо 16 попадения в 57 двубоя за тима. Той се появи в игра в четирите срещи на отбора от квалификациите на Лигата на конференциите, но бе титуляр само в реванша с Вадуц в третия кръг.


  • 1 Въпрос

    2 0 Отговор
    Некой знае ли що носят тия сутиени,бе?

    15:03 19.08.2025

