Нападател на АЗ Алкмаар отказал трансфер в Лига 1

Нападателят на АЗ Алкмаар - Мекс Меердинк, е отказал да премине в елитния френски Рен, съобщава местното издание "Де Телеграаф". Нидерландският клуб е съперник на Левски в плейофите на Лигата на конференциите, като първият мач е в София на 21 август, а реваншът е седмица по-късно в Алкмаар.

22-годишният Меердинк е отхвърлил възможността да продължи кариерата си във френския футбол, като е заявил, че на този етап в кариерата си няма интерес за трансфер в Лига 1.

Нападателят записа 2 гола и една асистенция в шест срещи на АЗ от началото на сезона, като има общо 16 попадения в 57 двубоя за тима. Той се появи в игра в четирите срещи на отбора от квалификациите на Лигата на конференциите, но бе титуляр само в реванша с Вадуц в третия кръг.