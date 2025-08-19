Комо се прицелва в бивш стълб в отбраната на Манчестър Сити

Амбициозният проект на Комо, воден от Сеск Фабрегас, може да получи нов мощен тласък. Клубът е насочил поглед към Аймерик Лапорт – 31-годишния испански защитник с 40 мача за националния отбор и солидна визитка от времето си в Манчестър Сити при Пеп Гуардиола, съобщава “La Gazzetta dello Sport”.

В момента Лапорт води преговори за разтрогване на договора си с Ал-Насър, а интерес към него проявява и бившият му клуб Атлетик Билбао. Ако обаче Комо успее да изпревари конкуренцията, Фабрегас би получил лидер в отбраната, способен да издигне отбора на следващо ниво.