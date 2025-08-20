Новини
Най-бързият футболист в Серия А подписа с английски тим

“Вълците” наблягат на много скоростни футболисти по фланговете

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Уулвърхямптън представи ново попълнение – 23-годишният Джаксън Чачуа. Белгиецът, който през миналия сезон бе признат за най-бързия футболист в италианската Серия А, пристига на „Молиню“ с договор за пет години.

Чачуа идва от Верона, където се утвърди като един от най-динамичните десни флангови играчи в калчото. Според информация на “BBC”, английският клуб ще заплати 12 милиона евро за трансфера.

„Висшата лига винаги е била мечта за мен. Това е огромна стъпка в кариерата ми, а атмосферата в клуба и подкрепата на феновете ме убедиха, че това е правилното място,“ сподели белгийският национал при официалното си представяне.

С пристигането на Чачуа „вълците“ целят да засилят крилата си и да добавят още скорост и енергия в атаката преди старта на новия сезон във Висшата лига.


