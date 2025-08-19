Новини
Над 32 000 билета за Левски – АЗ Алкмаар разграбени за броени часове

19 Август, 2025 15:16 851 3

Общото количество на пропуските е 41 000, от които 1000 за гостите

Над 32 000 билета за Левски – АЗ Алкмаар разграбени за броени часове - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Само за три часа феновете на Левски буквално пометоха билетите за предстоящия плейоф срещу нидерландския АЗ Алкмаар в Лигата на конференциите.

Над 32 000 пропуска вече са намерили своите притежатели, след като продажбата стартира в 10 часа днес. Още с първите минути след отварянето на касите пред стадион „Георги Аспарухов“ се извиха дълги опашки, а онлайн платформата Eventim бе подложена на сериозно натоварване от хилядите желаещи да си осигурят място на трибуните.

За двубоя са отпечатани общо 41 000 билета, включително и тези за гостуващите привърженици.

Големият сблъсък ще се състои този четвъртък на националния стадион „Васил Левски“, а всичко сочи, че съоръжението ще бъде изпълнено до краен предел.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Кондьо

    2 0 Отговор
    На стадиона ще се влиза само срещу предоставяне на сертификат за поставена ваксина против шап и син език!

    15:47 19.08.2025

  • 3 Василеску

    0 0 Отговор
    Да си върнат цигането Кръстев, само тогава ще отстранят Алкмаар. Той е без това няма отбор. Беше втжрия най-добър в Цволе и ги спаси от изпадане.

    16:07 19.08.2025

