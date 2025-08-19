Над 32 000 билета за Левски – АЗ Алкмаар разграбени за броени часове

Само за три часа феновете на Левски буквално пометоха билетите за предстоящия плейоф срещу нидерландския АЗ Алкмаар в Лигата на конференциите.

Над 32 000 пропуска вече са намерили своите притежатели, след като продажбата стартира в 10 часа днес. Още с първите минути след отварянето на касите пред стадион „Георги Аспарухов“ се извиха дълги опашки, а онлайн платформата Eventim бе подложена на сериозно натоварване от хилядите желаещи да си осигурят място на трибуните.

За двубоя са отпечатани общо 41 000 билета, включително и тези за гостуващите привърженици.

Големият сблъсък ще се състои този четвъртък на националния стадион „Васил Левски“, а всичко сочи, че съоръжението ще бъде изпълнено до краен предел.