БФС излезе с пояснение относно делата с Младен Кръстаич

19 Август, 2025 16:43 314 0

Наскоро се появиха информации, че БФС е загубил окончателно съдебните битки

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

От Българският футболен съюз излязоха с информация във връзка появилите се публикации в медиите за развоя на делото заведено от бившия селекционар на мъжкия тим Младен Кръстаич.

Ето какво обясниха от централата:

"Във връзка с медийни публикации, че БФС е загубил окончателно делата, заведени срещу БФС от треньорите Младен Кръстаич, Неманя Милинчич и Стефан Янкович, бихме искали да информираме ясно и коректно обществеността, че относно същите дела все още няма влезли в сила съдебни актове, които окончателно да постановяват заплащането на исканите от тримата бивши треньори обезщетения.

 

БФС своевременно е предприел необходимите регламентирани действия за защита на законните си права и интереси, като действа при спазване на приложимите законодателства и съгласно регламентациите на ФИФА. Към настоящия момент и трите дела са все още висящи пред Върховния съд на Швейцария, като се очаква тяхното разглеждане и постановяване на решения от същия върховен съдебен орган, след което БФС ще информира надлежно и своевременно обществеността относно развоя на тези съдебни дела".

 

От централата обръщат внимание на всички медии и обществеността, че единственият достоверен източник на информация са официалните канали на БФС и „информации“ от всякакви други източници, включително и анонимни такива, следва да се приемат като недостоверни.

 


