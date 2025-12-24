Новини
Георги Иванов направи равносметка на направеното през изминаващата 2025 година

24 Декември, 2025 12:29 506 11

  • георги иванов - гонзо-
  • бфс-
  • футбол

Годината беше изпълнена с важни решения и промени, но и с ясна воля за развитие

Георги Иванов направи равносметка на направеното през изминаващата 2025 година - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на БФС Георги Иванов направи равносметка на направеното през изминаващата 2025 година и отправи поглед към бъдещето на българския футбол.

"Уважаемо футболно семейство,

В навечерието на новата година е време за равносметка, но и за поглед напред – към целите, които ни обединяват, и към бъдещето, което искаме да изградим за българския футбол.

2025 г. беше изпълнена с предизвикателства, важни решения и промени, но и с ясна воля за развитие. Представителният тим на България върви по своя път на трансформация и подмладяване, а въпреки сериозната конкуренция младежкият национален отбор и юношеските формации показаха характер, талант и потенциал. Българският футбол има бъдеще, което заслужава доверие и подкрепа.

През годината БФС постави силен акцент върху диалога с клубовете и детско-юношеските школи и стартира ключови проекти. В този контекст сред водещите ни приоритети е изграждането на Академия БФС – стратегически проект с дългосрочен хоризонт, който ще обедини футболното обучение, образованието и личностното развитие на талантливите деца в една ефективна система.

Инфраструктурата остана основен фокус, като с подкрепата на общините и програмите на ФИФА и УЕФА бяха обновени и открити и спортни обекти в цялата страна. Значимо признание за работата ни е и изборът на България за домакин на Европейското първенство за юноши до 19 г. през 2028 г. – чест и отговорност, за която ще започнем подготовка още през 2026 г.

Благодаря на ФИФА, УЕФА, държавните и местните институции, членовете на Изпълнителния комитет на БФС, на екипа, партньорите, клубовете и най-вече на децата и младите футболисти, които носят надеждата за утрешния ден.

Пожелавам на цялото футболно семейство здраве, успехи и повече поводи за гордост през новата година.

Светли празници и успешна Нова година!

Георги Иванов
Президент на Българския футболен съюз", гласи обръщението на Георги Иванов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Световен рекорд по автоголове в Националния отбор.

    12:30 24.12.2025

  • 2 Баце ЕООД

    5 1 Отговор
    Добре че във футбола не са важни резултатите а волята.. Повтарям волята за трансформация. Закривай!

    12:31 24.12.2025

  • 3 Атина Палада

    9 0 Отговор
    Аз съм само с 8 клас.....

    12:31 24.12.2025

  • 4 побърканяк

    8 0 Отговор
    Как точно се прави раносметка на нищо.

    12:32 24.12.2025

  • 5 Лопата Орешник

    8 1 Отговор
    Освен абсолютният рекорд за автоголове, осмокласник Гошко може да се похвали и с първото място във временното класиране на Лесни!

    12:33 24.12.2025

  • 6 Резултати

    7 1 Отговор
    Като избраха Гонзо за шеф на БФС, той даде интервю и каза: "до няколко години ще има резултати".
    И човека позна...взехме сребърен медал на световното по волейбол...Гонзо като даде интервюто не уточни за кой спорт говори :)

    12:36 24.12.2025

  • 7 ЩЕ СА Е БИЛО

    6 0 Отговор
    Кратко изказването, тъй като нищо не е направено.

    12:38 24.12.2025

  • 8 Осмокласника

    5 0 Отговор
    Ние работим много, но много хора не го забелязват, защото гледат само резултатите-Гонзо

    12:40 24.12.2025

  • 9 Осмокласника

  • 10 Гонзо

    4 0 Отговор
    Под мое командване българския футбол цъфти и връзва

    12:58 24.12.2025

  • 11 Тома

    1 0 Отговор
    Бати гонзо инжинера не е способен да прави равносметка защото багажа в главата го няма

    13:30 24.12.2025

Новини по спортове:
