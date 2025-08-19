Димитър Кузманов отпадна още на старта на Challenger в София

Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на сингъл на турнира ATP Challenger 75 в София с награден фонд 91,250 евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Поставеният под №7 Кузманов загуби от квалификанта Франко Ронкадели (Уругвай) след 6:3, 3:6, 1:6. Срещата продължи два часа и 18 минути-

Българинът поведе с 4:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част навакса пробив пасив, но след 3:4 загуби осем от следващите девет гейма, а с това отпадна от надпреварата.



Шампионът при юношите на "Уимбълдън" Иван Иванов по програма трябва да играе срещу квалификанта Алекс Молчан (Словакия), но началото на срещата му беше отложено за неопределено време, тъй като в София заваля силен дъжд.



Двама българи вчера стартираха с победи в основната схема. Националът Александър Донски отстрани в два сета поляка Даниел Михалски, а Александър Василев се справи също в два сета с руснака Иван Гахов.