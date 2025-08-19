Новини
Спорт »
Тенис »
Димитър Кузманов отпадна още на старта на Challenger в София

Димитър Кузманов отпадна още на старта на Challenger в София

19 Август, 2025 21:37 386 0

  • димитър кузманов -
  • сингъл -
  • турнира-
  • atp -
  • challenger 75 -
  • тенис -
  • борисовата градина-
  • софия

Българинът загуби от квалификанта Франко Ронкадели

Димитър Кузманов отпадна още на старта на Challenger в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на сингъл на турнира ATP Challenger 75 в София с награден фонд 91,250 евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Поставеният под №7 Кузманов загуби от квалификанта Франко Ронкадели (Уругвай) след 6:3, 3:6, 1:6. Срещата продължи два часа и 18 минути-

Българинът поведе с 4:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част навакса пробив пасив, но след 3:4 загуби осем от следващите девет гейма, а с това отпадна от надпреварата.


Шампионът при юношите на "Уимбълдън" Иван Иванов по програма трябва да играе срещу квалификанта Алекс Молчан (Словакия), но началото на срещата му беше отложено за неопределено време, тъй като в София заваля силен дъжд.


Двама българи вчера стартираха с победи в основната схема. Националът Александър Донски отстрани в два сета поляка Даниел Михалски, а Александър Василев се справи също в два сета с руснака Иван Гахов.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ