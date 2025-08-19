Голмайстор на Интер ще тренира с 23-годишните

Иранският голмайстор Мехди Тареми се озова в необичайна ситуация – вместо да се подготвя с първия тим на Интер, той ще тренира с младежкия състав до 23 години. Причината? Очаква се трансферът му в друг европейски гранд, а интересът към него не стихва.

След като Кристиан Киву пое кормилото на основния отбор този сезон, Тареми изпадна извън сметките на „нерадзурите“. Допълнително, нападателят пропусна Световното клубно първенство на ФИФА, тъй като бе възпрепятстван да напусне Иран заради напрегнатата геополитическа обстановка в родината си. Сега, когато обстоятелствата позволяват, 33-годишният футболист ще поддържа спортна форма под ръководството на Стефано Веки в отбора до 23 години.

Според информация на Sky Sport Italia, Тареми е на крачка от ново предизвикателство, като най-вероятно ще заиграе във Висшата лига на Англия. Сред кандидатите за подписа му се открояват имената на Фулъм, Лийдс Юнайтед и Уест Хям, а турският колос Бешикташ също следи ситуацията отблизо. Не липсва и интерес от Южна Америка – Фламенго и Ботафого вече са отправили запитвания, но според близки до играча източници, Тареми предпочита да остане на Стария континент и да се състезава на най-високо ниво.