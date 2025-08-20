Новини
Неймар в епицентъра на буря: Фенове на Сантос нахлуха в базата след унизителна загуба

20 Август, 2025

Тимът допусна поражение от Васко да Гама през уикенда

Неймар в епицентъра на буря: Фенове на Сантос нахлуха в базата след унизителна загуба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Бразилският Сантос преживява тежки дни, а напрежението между фенове и играчи достигна връхната си точка. След като "риболовците" претърпяха срамно поражение с 0:6 от Васко да Гама през уикенда, разгневени привърженици буквално щурмуваха тренировъчния център на тима, за да потърсят отговорност от звездите на отбора, сред които и Неймар.

33-годишният нападател не се скри от недоволните фенове, а изслуша техните критики и дори заплахи. Въпреки напрегнатата атмосфера, Неймар увери запалянковците, че Сантос работи усилено, за да преодолее кризата и да върне отбора на победния път.

Разочарованието сред феновете е напълно разбираемо – въпреки завръщането си в Серия А, Сантос заема едва 15-о място в класирането, а от последните 19 срещи е спечелил само шест.

Тежката загуба от Васко не само разклати доверието в отбора, но и доведе до незабавна треньорска смяна – Клебер Ксавиер бе освободен от поста си, което допълнително подчертава сериозността на ситуацията.

Сега всички погледи са насочени към Неймар, който трябва да поведе съотборниците си към възраждане. Предстоят ключови сблъсъци – още тази неделя Сантос се изправя срещу Баия, а на 31 август ги очаква тежко гостуване на Флуминензе.


