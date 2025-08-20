Неймар в епицентъра на буря: Фенове на Сантос нахлуха в базата след унизителна загуба

Бразилският Сантос преживява тежки дни, а напрежението между фенове и играчи достигна връхната си точка. След като "риболовците" претърпяха срамно поражение с 0:6 от Васко да Гама през уикенда, разгневени привърженици буквално щурмуваха тренировъчния център на тима, за да потърсят отговорност от звездите на отбора, сред които и Неймар.

33-годишният нападател не се скри от недоволните фенове, а изслуша техните критики и дори заплахи. Въпреки напрегнатата атмосфера, Неймар увери запалянковците, че Сантос работи усилено, за да преодолее кризата и да върне отбора на победния път.

Разочарованието сред феновете е напълно разбираемо – въпреки завръщането си в Серия А, Сантос заема едва 15-о място в класирането, а от последните 19 срещи е спечелил само шест.

Krl, que final de carreira do nosso Neymar…



Quem diria que ele ia voltar para o Brasil tão cedo pra tomar esporro de torcida organizada?



Bizarro



pic.twitter.com/StQkKpCJq0 — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) August 19, 2025

Тежката загуба от Васко не само разклати доверието в отбора, но и доведе до незабавна треньорска смяна – Клебер Ксавиер бе освободен от поста си, което допълнително подчертава сериозността на ситуацията.

Сега всички погледи са насочени към Неймар, който трябва да поведе съотборниците си към възраждане. Предстоят ключови сблъсъци – още тази неделя Сантос се изправя срещу Баия, а на 31 август ги очаква тежко гостуване на Флуминензе.

More wild scenes in Brazil as supporters storm Santos’ training session and go face-to-face with Neymar and the rest of the squad 😳



Santos are currently 15th in the Brasileirão, having only won 6 of their 19 matches this season.pic.twitter.com/kWO3smZ7P8 — Men in Blazers (@MenInBlazers) August 19, 2025