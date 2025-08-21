Новини
Спорт »
Световен футбол »
Луис Диас преди дебюта си в Бундеслигата: Футболистите помнят трофеите

Луис Диас преди дебюта си в Бундеслигата: Футболистите помнят трофеите

21 Август, 2025 20:30 336 0

  • луис диас-
  • байерн мюнхен-
  • футбол-
  • бундеслига

Той вече направи отличен старт, след като отбеляза гол, а баварците спечелиха Суперкупата

Луис Диас преди дебюта си в Бундеслигата: Футболистите помнят трофеите - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Утре Луис Диас ще дебютира в Бундеслигата, когато Байерн приема РБ Лайпциг в мач от първия кръг. Той вече направи отличен старт, след като отбеляза гол, а баварците спечелиха Суперкупата.

“Това, което ме привлече, беше очакванията в Байерн, защото не е тайна, че те са много голям клуб. Вече знаех какво представя Байерн. Те ме поискаха, повярваха в мен. Това е клуб с много история - печелил всичко на международно ниво. За мен е голямо предизвикателство. Ще дам всичко от себе си, за да продължи да пише история, да печели трофеи. Това помнят хората, това остава в спомените на футболистите”, сподели Диас преди старта на сезона.

“Вече знаех доста за Бундеслигата. Винаги се опитвам да гледам много футбол. Това е първенство, което гледах. От първия мач осъзнах, че е физически изискващо. В този отбор се опитвам да вкарвам голове по различен начин от това, което правех преди. Ще науча много”, допълни той.

“Горд съм да съм част от този клуб и да играя редом до невероятни играчи като Хари Кейн. Познавам го от дълго време. Олисе също игра във Висшата лига. Те имат големи качества. Олисе е малко като мен и обича да дриблира. Когато стане трудно, той тръгва един на един. Имаш нужда от подобни играчи”, каза още колумбиецът.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ