Рио Фърдинанд се премести в Дубай, разкри причините

21 Август, 2025 19:59 561 0

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед и английския национален отбор Рио Фърдинанд разкри причините за решението си да се премести със семейството си в Дубай.

Този акт идва месеци, след като 46-годишният Фърдинанд напусна ролята си на футболен анализатор в TNT Sports, за да се съсредоточи върху развиването на бизнес.

Фърдинанд, който прекара десетилетие в ефира на TNT Sports (преди това BT Sport), обяви своето оттегляне през май.

"Няма една-единствена причина за решението", заяви Фърдинанд пред The National.

Първата искра за преместването се запалила по време на присъствието му на церемония за футболни награди в Дубай миналата година.

"Бях там по Коледа и не бях посещавал Дубай истински от седем-осем години, въпреки че преди често пътувах дотам. Прекарахме време с няколко приятели на Кейт, които живеят там, и просто видях една различна страна на града. Освен това имам и бизнес там – Football Escapes“, сподели Фърдинанд.

"Начин на живот, безопасност, време и просто един нов живот."

Фърдинанд, който има четиригодишен син и двегодишна дъщеря със съпругата си Кейт (която е и мащеха на трите му по-големи деца от предишен брак), открои образованието като основен двигател на промяната.

"Размишлявах за преместване, след което отидохме отново през февруари да разгледаме училищата, просто за всеки случай, и това ме накара да се замисля сериозно", добави той.


