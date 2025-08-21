Новини
Интер праща халф под наем

Интер праща халф под наем

21 Август, 2025 18:30

Сделката между двата клуба е оформена като наем на стойност 1,5 млн. евро

Интер праща халф под наем - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на Интер Кристиян Аслани ще премине в Торино, въпреки че преди няколко дни беше пред трансфер в Болоня, съобщават италианските медии.

Сделката между двата клуба е оформена като наем на стойност 1,5 млн. евро. Освен това Торино ще има опцията да привлече играча за постоянно срещу 12 млн. евро и процент за Интер от парите при следваща негова продажба. В такъв случай Аслани ще получи договор до лятото на 2029 година. Той пристига при “биковете” като заместник на продадения в Милан Самуеле Ричи. Именно албанският национал предпочете офертата на “граната” пред тази на Болоня.

23-годишният полузащитник прекара три сезона в Интер, който го взе първо под наем от Емполи, а след това плати 15,7 млн. евро за него. През целия си период на “Джузепе Меаца” Аслани беше със статут на резерва, като записа 99 мача с 4 гола и 5 асистенции за “нерадзурите”.


