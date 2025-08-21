Новини
Луис Енрике коментира възможното напрежение между украинец и руснак в ПСЖ

21 Август, 2025

Спортът, и по-специално футболът, е най-добрият начин хората да бъдат приобщавани и обединявани, а не разделяни

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике коментира информации за възможно напрежение в съблекалнята на тима между украинеца Иля Забарний и руснака Матвей Сафонов. Защитникът Забарний беше закупен наскоро от Борнемут, а вратарят е там от два сезона насам.

Снимка: БГНЕС

“Спортът, и по-специално футболът, е най-добрият начин хората да бъдат приобщавани и обединявани, а не разделяни. Спортът и хората са над политическите ангажименти или икономическите интереси на политиците“, заяви Енрике.

Темата беше повдигната, след като съпругата на Забарний сподели съобщения в социалните мрежи срещу страната-агресор. “Жалко, че не могат да бъдат изтрити от лицето на планетата завинаги“ и “Боже мой, колко са обидени тези негодници! Истината е само една: целият свят ви мрази! Колкото и да се опитвате да го игнорирате. Терористите нямат право да съществуват, нито да бъдат третирани добре“, бяха фразите, публикувани от дамата в Телеграм и впоследствие изтрити.

Самият Сафонов пък не коментира самата война.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ганьо

    11 3 Отговор
    Тъпата комплексарка намерила какво да каже! Да се радва, че ритни топковеца е в БИСТРОТО, а не на фронта….

    22:05 21.08.2025

  • 2 Дред

    6 1 Отговор
    Да призове мъжа си да зареже милионите и да заминава на фронта.

    22:13 21.08.2025

  • 3 БЕТИ

    5 1 Отговор
    НАРКОМАНА ДАЛ ФИРА, ФАКТИ ЗАЩО МЪЛЧИТЕ

    22:15 21.08.2025

  • 4 Читател

    2 1 Отговор
    Правите новини от нищо, сграда до нашата работеха на скеле руснаци и украинци и поляци заедно на скеле.Инциденти няма.хората са нормални и се уважават.

    22:18 21.08.2025

