Хари Магуайър: Би било глупаво да напусна Манчестър Юнайтед в този момент

Хари Магуайър заяви, че би било „глупаво“ да напусне Манчестър Юнайтед в този момент, след като разкри, че отборът на Рубен Аморим е спрял интереса към него през лятото.

Клубът активира едногодишната опция за удължаване на договора на 32-годишния защитник в началото на годината и отхвърли предложения за него през летния трансферен прозорец. До момента англичанинът не е провеждал разговори за бъдещето си след края на настоящия сезон.

„Миналата година клаузата беше изцяло в ръцете на клуба, така че нямах избор,“ сподели Магуайър. „Нямаше разговори – те просто я активираха и договорът се удължи.“