Левски загуби от АЗ Алкмаар - голямата цел вече изглежда далеч

Левски загуби с 0:2 от АЗ Алкмаар в първи мач от плейофния кръг в Лига на конференциите. Ибрахим Садик откри резултата в 56-ата минута, а в 62-ата Трой Парът удвои.
В първите минути на мача Левски започна по-активно мача, като "сините" наложиха натиск спрямо противника, но до нещо по-опасно пред вратата на АЗ не се стигна. Гостите отговориха с опасен удар от Меес де Вит, който обаче мина покрай гредата на Светослав Вуцов.
Последваха равностойни минути и до средата на първата част не се стигна до чисти положения за нито един от двата тима. Срещата се водеше предимно в средата на терена с много борба за всеки сантиметър.
До края на първата част ситуацията на терена не се промени особено и двата тима се вкопчиха в много битка, което доведе до липса на положения пред двата врати и така Левски и АЗ Алкмаар се оттеглиха без голове на почивката.
Втората част започна с хубав диагонален удар на Евертон Бала, който обаче мина на около метър от гредата на нидерландците. Гостите отговориха с неточен удар от пряк свободен удар на Коопмайнерс.
В 55-ата минута АЗ Алкмаар успя да открие резултата. Йенсен намери начин да центрира от лявото крило, а Майкон не прецени топката и позволи на Садик да играе с глава и да прати кълбото в мрежата.
Почти веднага Левски можеше да върне попадението, след като появилият се на почивката Борислав Рупанов открадна една топка и върна в наказателното поле, където Петков бе на отлична позиция, но ударът му бе спасен от вратаря.
В 62-ата минута нидерландците стигнаха до второ попадение. Отбраната на "сините" позволи Йенсен да нахлуе в наказателното поле и да подаде към Коопмайнерс, който стреля, а Вуцов спаси крак. Топката обаче се върна на крака на Парът, който я търколи в мрежата от близко разстояние.
В 79-ата минута Левски удари греда. Мощен шут на Бала бе едва отклонен от вратаря, след което гредата спаси гостите.
1 Град Козлодуй
Коментиран от #9, #10, #13
23:02 21.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Балонът
23:02 21.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Между другото
23:03 21.08.2025
6 Със сбирток от чужбина толкова
23:07 21.08.2025
7 Тома
23:12 21.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Град Лом
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Играе - Цанцукиното .. .🤭😁 Бой , до - Синьоооо
23:21 21.08.2025
10 иван костов
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Подуяне играе в Подуяне и пада от гейотбор за пълен кеф на всички българи!😂😂😂😂
Коментиран от #14
23:22 21.08.2025
11 Aлфа Bълкът
23:25 21.08.2025
12 СинСеляк
Коментиран от #17
23:27 21.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Кьлццл
23:33 21.08.2025
16 Ромислав Тусев
23:48 21.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Левскарите много черни!
00:12 22.08.2025