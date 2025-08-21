Новини
Левски загуби от АЗ Алкмаар - голямата цел вече изглежда далеч

Левски загуби от АЗ Алкмаар - голямата цел вече изглежда далеч

21 Август, 2025 22:58

"Сините" отстъпиха с 2:0 на стадион "Васил Левски"

Левски загуби от АЗ Алкмаар - голямата цел вече изглежда далеч - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов

Левски загуби с 0:2 от АЗ Алкмаар в първи мач от плейофния кръг в Лига на конференциите. Ибрахим Садик откри резултата в 56-ата минута, а в 62-ата Трой Парът удвои.

В първите минути на мача Левски започна по-активно мача, като "сините" наложиха натиск спрямо противника, но до нещо по-опасно пред вратата на АЗ не се стигна. Гостите отговориха с опасен удар от Меес де Вит, който обаче мина покрай гредата на Светослав Вуцов.

Левски загуби от АЗ Алкмаар - голямата цел вече изглежда далеч

Последваха равностойни минути и до средата на първата част не се стигна до чисти положения за нито един от двата тима. Срещата се водеше предимно в средата на терена с много борба за всеки сантиметър.

Левски загуби от АЗ Алкмаар - голямата цел вече изглежда далеч

До края на първата част ситуацията на терена не се промени особено и двата тима се вкопчиха в много битка, което доведе до липса на положения пред двата врати и така Левски и АЗ Алкмаар се оттеглиха без голове на почивката.

Левски загуби от АЗ Алкмаар - голямата цел вече изглежда далеч

Втората част започна с хубав диагонален удар на Евертон Бала, който обаче мина на около метър от гредата на нидерландците. Гостите отговориха с неточен удар от пряк свободен удар на Коопмайнерс.

Левски загуби от АЗ Алкмаар - голямата цел вече изглежда далеч

В 55-ата минута АЗ Алкмаар успя да открие резултата. Йенсен намери начин да центрира от лявото крило, а Майкон не прецени топката и позволи на Садик да играе с глава и да прати кълбото в мрежата.

Левски загуби от АЗ Алкмаар - голямата цел вече изглежда далеч

Почти веднага Левски можеше да върне попадението, след като появилият се на почивката Борислав Рупанов открадна една топка и върна в наказателното поле, където Петков бе на отлична позиция, но ударът му бе спасен от вратаря.

Левски загуби от АЗ Алкмаар - голямата цел вече изглежда далеч

В 62-ата минута нидерландците стигнаха до второ попадение. Отбраната на "сините" позволи Йенсен да нахлуе в наказателното поле и да подаде към Коопмайнерс, който стреля, а Вуцов спаси крак. Топката обаче се върна на крака на Парът, който я търколи в мрежата от близко разстояние.

Левски загуби от АЗ Алкмаар - голямата цел вече изглежда далеч

В 79-ата минута Левски удари греда. Мощен шут на Бала бе едва отклонен от вратаря, след което гредата спаси гостите.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Град Козлодуй

    11 11 Отговор
    Левски играе в Европа а Цска с Родопа

    Коментиран от #9, #10, #13

    23:02 21.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Балонът

    19 7 Отговор
    се спука!

    23:02 21.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Между другото

    8 3 Отговор
    Хамрун Партанс спечелиха своето домакинство...

    23:03 21.08.2025

  • 6 Със сбирток от чужбина толкова

    10 8 Отговор
    Месна консумация , ще бият ментето ЦСКА и ще си вдигнат самочуствието!

    23:07 21.08.2025

  • 7 Тома

    15 3 Отговор
    Че някой очаква ли нещо повече.Пак берекет версин и на това

    23:12 21.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Град Лом

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Играе - Цанцукиното .. .🤭😁 Бой , до - Синьоооо

    23:21 21.08.2025

  • 10 иван костов

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Подуяне играе в Подуяне и пада от гейотбор за пълен кеф на всички българи!😂😂😂😂

    Коментиран от #14

    23:22 21.08.2025

  • 11 Aлфа Bълкът

    6 3 Отговор
    Тънко са се отървали и другият мач, ако издържат до толкова пак добре за тях.

    23:25 21.08.2025

  • 12 СинСеляк

    11 3 Отговор
    холандската школа си личи във всеки елемент от играта, за разлика от индианците събрани в лефски, а оня дървар димитров заслужаваше да бъде изгонен, некадърник, но грубиян, най ниския му набута гол с глава !!!

    Коментиран от #17

    23:27 21.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кьлццл

    7 3 Отговор
    Нима някой очаквал нещо да направи уевски????? Трябва е безмозъчен да мисли това

    23:33 21.08.2025

  • 16 Ромислав Тусев

    3 3 Отговор
    Голяма радост за целият български народ! Нека поблагодарим на нашмърканите хомосексуалисти от обърканата държава , дето си сменя името, за това че върнаха подуянци на Земята! Турнето за междугалактическата купа се отменя!😂😂😂

    23:48 21.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Левскарите много черни!

    0 0 Отговор
    Белина няма ли за тях?

    00:12 22.08.2025

