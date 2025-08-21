Левски загуби от АЗ Алкмаар - голямата цел вече изглежда далеч

Левски загуби с 0:2 от АЗ Алкмаар в първи мач от плейофния кръг в Лига на конференциите. Ибрахим Садик откри резултата в 56-ата минута, а в 62-ата Трой Парът удвои.

В първите минути на мача Левски започна по-активно мача, като "сините" наложиха натиск спрямо противника, но до нещо по-опасно пред вратата на АЗ не се стигна. Гостите отговориха с опасен удар от Меес де Вит, който обаче мина покрай гредата на Светослав Вуцов.

Последваха равностойни минути и до средата на първата част не се стигна до чисти положения за нито един от двата тима. Срещата се водеше предимно в средата на терена с много борба за всеки сантиметър.

До края на първата част ситуацията на терена не се промени особено и двата тима се вкопчиха в много битка, което доведе до липса на положения пред двата врати и така Левски и АЗ Алкмаар се оттеглиха без голове на почивката.

Втората част започна с хубав диагонален удар на Евертон Бала, който обаче мина на около метър от гредата на нидерландците. Гостите отговориха с неточен удар от пряк свободен удар на Коопмайнерс.

В 55-ата минута АЗ Алкмаар успя да открие резултата. Йенсен намери начин да центрира от лявото крило, а Майкон не прецени топката и позволи на Садик да играе с глава и да прати кълбото в мрежата.

Почти веднага Левски можеше да върне попадението, след като появилият се на почивката Борислав Рупанов открадна една топка и върна в наказателното поле, където Петков бе на отлична позиция, но ударът му бе спасен от вратаря.

В 62-ата минута нидерландците стигнаха до второ попадение. Отбраната на "сините" позволи Йенсен да нахлуе в наказателното поле и да подаде към Коопмайнерс, който стреля, а Вуцов спаси крак. Топката обаче се върна на крака на Парът, който я търколи в мрежата от близко разстояние.

В 79-ата минута Левски удари греда. Мощен шут на Бала бе едва отклонен от вратаря, след което гредата спаси гостите.