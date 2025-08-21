Второ за деня ново попълнение в Байер Леверкузен

Байер Леверкузен официално привлече Лоик Баде от Севиля. 25-годишният френски защитник подписа дългосрочен договор до 2030 година и ще носи номер 5 в новия си клуб.
Французинът е част от националния отбор на страната си и вече има опит в европейския футбол.
Със Севиля Баде изигра 79 мача в Ла Лига, а преди това записа 46 двубоя с екипа на Рен във френската Лига 1.
По информация на испанските медии трансферната сума е 29 милиона евро, а с включени бонуси може да достигне 33 милиона.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА