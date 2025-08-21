Новини
Арда се бори, но загуби гостуването си на Ракув

21 Август, 2025 23:54 362 0

Единственото попадение бе дело на Томаш Пиенко в 28-а минут

Павел Ковачев

Арда допусна поражение с 0:1 в гостуването си на Ракув в първи мач от плейофната фаза на Лига на конференциите. Единственото попадение бе дело на Томаш Пиенко в 28-а минута.

Полският отбор имаше повечето възможности в мача, но тимът от Кърджали създаде опасности пред противниковата врата, като Лъчезар Котев нацели и греда през втората част. Попадение на Ракув в 50-а минута бе отменено поради засада.

Така реваншът остава отворен и Арда може да се пребори с Ракув, като се нуждае от победа в Кърджали след седмица, съпроводени от подкрепата на своите привърженици.


