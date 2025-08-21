Лудогорец допусна обрат в Северна Македония

Шкендия Тетово нанесе тежък удар по амбициите на Лудогорец в първия мач от плейофите на Лига Европа. На стадион „Тоше Проески“ в Скопие българският шампион започна обещаващо и поведе с гол на Дерой Дуарте още в 18-ата минута, но домакините показаха характер и обърнаха резултата до 2:1. Лиридон Латифи изравни с красиво изпълнение от фаул, а след почивката капитанът Бесарт Ибрахими довърши обрата с мощен удар под гредата.

Срещата предложи високо темпо, много положения и сериозни намеси на двамата вратари. „Орлите“ изпуснаха няколко отлични възможности, удариха и греда, но в крайна сметка си тръгнаха от Скопие със зла беда и пасив преди реванша в Разград, който ще бъде решителен за мястото им в групите на турнира.

Двубоят в Скопие започна равностойно, а още в 8-ата минута домакините стигнаха до отлична възможност. Лиридон Латифи се озова сам срещу Серджио Падт след извеждащо подаване, но вратарят на Лудогорец се намеси блестящо и запази мрежата си суха.

„Орлите“ реагираха с масиран натиск, който доведе и до първия гол. В 17-ата минута Петър Станич задържа топката пред наказателното поле и пусна прецизен пас към Дерой Дуарте. Холандският нападател овладя добре и с точен удар по земя в десния ъгъл откри резултата – 1:0 за Лудогорец.

Само две минути по-късно българският шампион можеше да удвои аванса си, но удар с глава на Мунир Шуиар след центриране на Ерик Маркус мина покрай целта. Постепенно Шкендия се съвзе и започна да поглежда по-често към вратата на гостите.

Тяхното старание се отплати в 35-ата минута. Домакините получиха пряк свободен удар на около 25 метра от целта, а Латифи с прекрасно изпълнение прати топката в горния ляв ъгъл на Падт – 1:1.

В добавеното време на първата част Ерик Маркус имаше шанс да върне преднината на Лудогорец след добро подаване от Сон, но ударът му от движение не намери очертанията на вратата. Така полувремето приключи при равен резултат.

Втората част започна с по-добра игра на Шкендия, която още в 50-ата минута стигна до голово положение. Арбин Зейнулай проби отляво и стреля към вратата, но Серджио Падт улови топката.

Натискът на домакините даде резултат десет минути по-късно. Роналдо Уебстър изведе Лиридон Латифи, който нахлу навътре и намери капитана Бесарт Ибрахими в наказателното поле. Въпреки че бе с гръб към вратата, опитният халф се завъртя и с мощен удар прати топката под гредата – 2:1 за Шкендия.

Лудогорец можеше да изравни в 67-ата минута след отлична атака. Сон намери Маркус, който с техничен пас изведе Ивайло Чочев. Националът задържа топката и я подаде към връхлитащия Бърнард Текпетей, но неговият удар извън наказателното поле беше спасен от вратаря Гайе.

Ганаецът продължи да бъде най-опасният играч на „орлите“ и в 74-ата минута отново застраши вратата на домакините, но първо Гайе спаси удара му, а след добавката Текпетей не намери очертанията. До края вратарят на Шкендия се превърна в герой, след като в 88-ата минута отрази опасен изстрел на Станислав Иванов, а в последната минута парира и удар на Филип Калоч от малък ъгъл.