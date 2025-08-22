Новини
Спортът по ТВ в петък (22 август)

Спортът по ТВ в петък (22 август)

22 Август, 2025 06:26 568 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (22 август) - 1
11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Унгария МАХ Спорт 4

13.00 Волейбол, Нидерландия – Швеция (жени) МАХ Спорт 2

14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

15.30 Волейбол, Бразилия – Гърция (жени) МАХ Спорт 3

15.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Унгария МАХ Спорт 4

16.15 Колоездене: Обиколка на Бенелюкс, трети етап, мъже Евроспорт 1

16.30 Волейбол, Италия – Словакия (жени) МАХ Спорт 2

18.00 Вихрен – Дунав Диема спорт

19.30 Елверсберг – Кайзерслаутерн Диема спорт 3

19.30 Пройсен (Мюнстер) – Нюрнберг Нова спорт

20.00 Голф: PGA тур, Тур чемпиъншин, втори ден Евроспорт 2

20.30 Художествена гимнастика, Световно първенство БНТ 3

20.45 Локомотив (Сф) – Спартак Диема спорт

21.15 Мач от Първа лига Диема спорт

21.30 Байерн – Лайпциг Диема спорт 3

21.45 ПСЖ – Анже Нова спорт

22.00 Уест Хем – Челси Диема спорт 2

22.30 Бетис – Алавес МАХ Спорт 4

23.00 Тенис, турнир в Уинстън-Сейлъм МАХ Спорт 1


