Даниел Боримиров: Левски е на правилния път, АЗ не ни застраши

Изпълнителният директор на Левски - Даниел Боримиров сподели след загубата от АЗ Алкмаар с 0:2 в първи мач от плейофите на Лигата на конференциите, че е доволен от играта на отбора в двубоя.
"Мисля, че изиграхме един много добър мач. За съжаление допуснахме две грешки и отбор като АЗ Алкмаар показа своята класа, но мисля, че вървим по правилния път и от мач на мач Левски става силен и стабилен", започна Боримиров.
"Мисля, че няма кой знае каква голяма разлика между двата отбора. Нивото и темпото на игра и за двата отбора, ако изключим грешките, не мисля, че по някакъв начин са ни застрашили вратата", продължи той.
"Не бих казал, че е най-слабият. Това е вашето мнение. Аз съм на коренно различно мнение. Мисля, че отговорихме и на темпото на игра, и мисля, че АЗ Алкмаар е един от най-добрите отбори в Нидерландия, така че аз съм доволен от начина, по който отборът се развива в последните 11-12 мача", заяви още изпълнителният директор.
"Ще си направим изводите от този мач. Натрупаха се доста мачове четвъртък-неделя. Сега ще имаме една седмица да се освежим и се надявам в четвъртък следващата седмица да сме по-свежи и да мечтаем. Благодарим, прекланям се пред нашата невероятна публика. В България няма друга публика като нашата", добави Боримиров.
