Новини
Спорт »
Световен футбол »
Даниел Боримиров: Левски е на правилния път, АЗ не ни застраши

Даниел Боримиров: Левски е на правилния път, АЗ не ни застраши

22 Август, 2025 06:30 1 069 22

  • левски-
  • даниел боримиров-
  • аз алкмар-
  • футбол-
  • лига на конференциите

Мисля, че изиграхме един много добър мач

Даниел Боримиров: Левски е на правилния път, АЗ не ни застраши - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Левски - Даниел Боримиров сподели след загубата от АЗ Алкмаар с 0:2 в първи мач от плейофите на Лигата на конференциите, че е доволен от играта на отбора в двубоя.

"Мисля, че изиграхме един много добър мач. За съжаление допуснахме две грешки и отбор като АЗ Алкмаар показа своята класа, но мисля, че вървим по правилния път и от мач на мач Левски става силен и стабилен", започна Боримиров.

"Мисля, че няма кой знае каква голяма разлика между двата отбора. Нивото и темпото на игра и за двата отбора, ако изключим грешките, не мисля, че по някакъв начин са ни застрашили вратата", продължи той.

"Не бих казал, че е най-слабият. Това е вашето мнение. Аз съм на коренно различно мнение. Мисля, че отговорихме и на темпото на игра, и мисля, че АЗ Алкмаар е един от най-добрите отбори в Нидерландия, така че аз съм доволен от начина, по който отборът се развива в последните 11-12 мача", заяви още изпълнителният директор.

"Ще си направим изводите от този мач. Натрупаха се доста мачове четвъртък-неделя. Сега ще имаме една седмица да се освежим и се надявам в четвъртък следващата седмица да сме по-свежи и да мечтаем. Благодарим, прекланям се пред нашата невероятна публика. В България няма друга публика като нашата", добави Боримиров.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе ,

    11 6 Отговор
    К@р за Лееѳски 882⁹

    06:35 22.08.2025

  • 2 дани тъпото

    15 2 Отговор
    каза-лапнаха мезета !В холанд-Бахура.....

    06:38 22.08.2025

  • 3 Зрител

    21 1 Отговор
    Добре , че не ви застраши, щото ако беше , кой знае какъв щеше да бъде резултата?! А то сега само 2:0! Така или иначе явно гостите дойдоха да бият, а не да ви застрашават…!

    06:40 22.08.2025

  • 4 Уефский

    10 4 Отговор
    Добре играхме ама паднахме. На реванша - 3:0.

    06:40 22.08.2025

  • 5 безстрашния

    18 2 Отговор
    много обичам да чета простотийките на видинския брабинец! ма то тъпо, тъпо, та чак вдлъбнато!

    Коментиран от #13

    06:44 22.08.2025

  • 6 Бай Ганьо

    15 2 Отговор
    "велик треньор , велик отбор ,Велики изказвания ,"цяла седмица назад и накрая (двойка) слаба оценка в началото на учебната година.

    06:45 22.08.2025

  • 7 Директора👨‍✈️

    17 2 Отговор
    Тоя, Сираков, Топузаков... само като ги видя и ми става лошо. Цял живот само лапане

    06:46 22.08.2025

  • 8 Болката не престава

    10 0 Отговор
    1914-ти кажи едно стихотворение по въпроса.
    През седмицата беше много активен а се губиш нещо сега

    Коментиран от #12, #22

    06:50 22.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мим

    13 1 Отговор
    Тоя започна да говори все едни и същи глупости.Вижда се,че отбора от мач на мач прави все по слаба игра,а той ми говори обратно...

    07:06 22.08.2025

  • 11 Ханс

    5 0 Отговор
    Пълни глупости за този мач.Аз са с класи над Левски,но на фона че Левски няма никакъв цент.нападател е ненормално.Левски винаги са имали силен и борбен таран,а също и плеимекър.А сега нямааа.Дотук.

    07:16 22.08.2025

  • 12 Шизофен 1914

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Болката не престава":

    Забравих си репертоара

    07:16 22.08.2025

  • 13 Левскар

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "безстрашния":

    Че какво правиш под статии на Левски.Борето има право на мнение и мисля че абслюолютно вяпно е всичко което казва.Тия ни биха след два подарака от нашите.Мача си беше равностоен и един отбор играе дотолкова колкото му позволи противника.

    07:30 22.08.2025

  • 14 Пенсионер

    2 1 Отговор
    Какво говори този? 0:2?? Абе ти добре ли си?

    Коментиран от #17

    07:32 22.08.2025

  • 15 Локо Пд

    2 3 Отговор
    Успех на Левски вьв реванша.

    07:33 22.08.2025

  • 16 Видински интелектуалец

    3 1 Отговор
    "Достойна" игра на Лефски, доказа, че е най-добрият от Подуене до Сухата река и от Герена до Враждебна.

    07:35 22.08.2025

  • 17 Гледай

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пенсионер":

    Ти си гледай пенсията тая игра не е за теб.

    07:36 22.08.2025

  • 18 Нищо добро

    3 1 Отговор
    не чака левскарите с “умник” като този, на чело на отбора!

    07:37 22.08.2025

  • 19 Болката отдясно

    3 1 Отговор
    Все има някаква болка в "отбора на народа".

    07:38 22.08.2025

  • 20 Левскар

    2 0 Отговор
    Прав си Боре но я вземете нападател че няма да стане.Сангаре се контузи и няма кой да вкарва голове.А на защитниците им кажи да не правят такива грешки и подарьци.

    07:40 22.08.2025

  • 21 Танев

    2 0 Отговор
    Балона се спука... ! Прекалено много го надуха такива като Боримиров!

    07:47 22.08.2025

  • 22 Грухчо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Болката не престава":

    Каква болка те гони.Не падаш от Сепси сьс 0:2 а от Аз Алкмар.Или за вас и тия холадци са някакви слабаци.

    07:52 22.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ