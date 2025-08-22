Новини
Интер изпревари Наполи за халф от Лига 1

22 Август, 2025 10:59 427 0

Миланският гранд се обърна към Диуф, след като не успя да се споразумее с Рома за неговия сънародник Ману Коне

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Интер ще се подсили с халфа на Ланс Анди Диуф, пише "Скай спорт Италия". "Нерадзурите" ще платят 20+5 млн. евро за 22-годишния френски футболист. Очаква се до края на седмицата Диуф да пътува до Милано, за да премине медицински прегледи, след което да подпише договор за пет години.

Миланският гранд се обърна към Диуф, след като не успя да се споразумее с Рома за неговия сънародник Ману Коне. Оферти за халфа имаше още от Наполи и клубове от Висшата лига, но те не удовлетвориха Ланс и бяха отхвърлени.

Анди Диуф премина в Ланс преди две години от Базел. Той има 68 мача и два гола в Лига 1.


Новини по спортове:
