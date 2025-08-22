Интер изпревари Наполи за халф от Лига 1

Интер ще се подсили с халфа на Ланс Анди Диуф, пише "Скай спорт Италия". "Нерадзурите" ще платят 20+5 млн. евро за 22-годишния френски футболист. Очаква се до края на седмицата Диуф да пътува до Милано, за да премине медицински прегледи, след което да подпише договор за пет години.
Миланският гранд се обърна към Диуф, след като не успя да се споразумее с Рома за неговия сънародник Ману Коне. Оферти за халфа имаше още от Наполи и клубове от Висшата лига, но те не удовлетвориха Ланс и бяха отхвърлени.
Анди Диуф премина в Ланс преди две години от Базел. Той има 68 мача и два гола в Лига 1.
