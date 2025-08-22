14-годишният Джей Джей Гейбриъл – новата сензация в Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед даде зелена светлина на едно от най-ярките си млади открития. Само на 14 години, Джей Джей Гейбриъл вече тренира рамо до рамо с първия отбор на „червените дяволи“, след като мениджърът Рубен Аморим остана силно впечатлен от неговите изяви и потенциал.

Гейбриъл, който се подвизава по крилото, премина през юношеските формации на Манчестър Юнайтед с изключителна скорост, демонстрирайки качества, които рядко се срещат дори сред по-опитните играчи. Още в началото на лятото младият талант подписа дългосрочен договор с клуба – ход, който подчертава огромното доверие и надежди, които ръководството възлага на него. В преговорите активно участие взе и техническият директор Джейсън Уилкокс, което е рядкост за толкова млад футболист.

Португалският наставник Рубен Аморим не скри възхищението си от Джей Джей Гейбриъл. След като изгледа видеозаписи с най-добрите моменти на младока, Аморим настоя да се срещне лично с него в тренировъчната база в Карингтън. Според информация на BBC, Гейбриъл дори е получил възможността да наблюдава първия мач на Юнайтед за сезона във Висшата лига срещу Арсенал от директорската ложа на „Олд Трафорд“ – преживяване, което малцина на неговата възраст могат да си представят.

Въпреки крехката си възраст, Джей Джей вече дебютира за отбора до 18 години на Манчестър Юнайтед, като започна като титуляр при минималната победа с 1:0 над Евертън. За съжаление, поради възрастови ограничения, той няма да може да участва в тазгодишната кампания за Младежката купа на ФА.

Името на Гейбриъл нашумя сред феновете на „червените дяволи“, след като през април отбеляза два гола при разгромната победа с 13:1 над Лийдс. Така той се превърна в най-младия футболист, играл някога за тима до 18 години на Манчестър Юнайтед – истински подвиг, който не остана незабелязан от академичния директор Дарън Флетчър, който лично следи развитието на младата звезда.

Очаква се Джей Джей Гейбриъл да получи още шансове да тренира с първия състав през сезона, като клубът ще следи внимателно неговия прогрес.