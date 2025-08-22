Росица Денчева на финал в Швейцария

Росица Денчева се класира за финала на двойки на турнира по тенис за жени в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.
18-годишната българка и Моника Станкевич (Полша) победиха без игра на полуфиналите Анастасия Бертаки (Италия) и Мелиса Ерджан (Австралия).
В спор за титлата българката и полякинята ще играят утре срещу третите поставени Тифани Льометр (Франция) и Тина Надин Смит (Австралия).
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Браво!
Браво!
20:39 22.08.2025