Росица Денчева на финал в Швейцария

Росица Денчева се класира за финала на двойки на турнира по тенис за жени в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка и Моника Станкевич (Полша) победиха без игра на полуфиналите Анастасия Бертаки (Италия) и Мелиса Ерджан (Австралия).

В спор за титлата българката и полякинята ще играят утре срещу третите поставени Тифани Льометр (Франция) и Тина Надин Смит (Австралия).