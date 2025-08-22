Без победител между Вихрен и Дунав в Сандански

Вихрен Сандански и Дунав Русе завършиха 0:0 в интригуващ двубой от петия кръг на Втора лига. Двата тима демонстрираха борбен дух и желание за победа, но в крайна сметка си поделиха точките, запазвайки интригата на върха във временното класиране.

След този резултат „еделвайсите“ от Сандански вече имат 10 точки и се нареждат на трета позиция, докато „драконите“ от Русе са втори със същия актив, но с изигран мач по-малко.

Сблъсъкът бе изпълнен с напрежение, динамика и множество емоционални моменти, които държаха феновете в напрежение до последния съдийски сигнал. Още в шестата минута домакините можеха да открият резултата, когато Уасим Ауашрия засече с глава центриране отдясно, но топката профуча покрай вратата на Георги Китанов.

В 23-ата минута Дунав отговори с опасен пряк свободен удар, изпълнен от Димитър Тодоров, но стражът на Вихрен Станислав Нисторов бе на висота и спаси. Малко по-късно капитанът на Вихрен Даниел Пехливанов също опита късмета си с удар по земя, ала топката премина встрани от целта.

В 87-ата минута напрежението нарасна – след разбъркване в наказателното поле на Дунав, Величков стреля опасно, но Китанов отново се намеси решително. Домакините имаха претенции за дузпа, което разпали страстите по трибуните и доведе до хвърляне на бутилки към терена и треньора на гостите Георги Чиликов.

В добавеното време на срещата Вихрен остана с човек по-малко, след като Атанас Килов извърши грубо нарушение срещу Радослав Апостолов и получи директен червен картон. Това допълнително нажежи атмосферата, но резултатът остана непроменен.