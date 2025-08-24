Новини
Барселона се размина с резил срещу Леванте след късен автогол

Барселона се размина с резил срещу Леванте след късен автогол

24 Август, 2025 10:59 333 0

„Жабите“ изненадаха шампиона и водеха с 2:0 на почивката, но два бързи гола в началото на втората част

Барселона се размина с резил срещу Леванте след късен автогол - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона постигна инфарктна победа с 3:2 над Леванте в гостуването си от втория кръг на Ла Лига. „Жабите“ изненадаха шампиона и водеха с 2:0 на почивката, но два бързи гола в началото на втората част и късен автогол донесоха трите точки на каталунците, водени от Ханзи Флик, които вече имат пълен актив от шест точки.

Още в 15-ата минута Иван Ромеро откри резултата за Леванте 1:0. Барса опита няколко удара от разстояние, най-вече чрез Ламин Ямал, но първата чиста възможност бе в 37-ата минута, когато Феран Торес нацели гредата.

Преди почивката Леванте увеличи преднината си с дузпа, отсъдена след намесата на ВАР. Алехандро Балде игра с ръка и Моралес реализира за 2:0.

Второто полувреме започна с бърз обрат. В 48-ата минута Педри намали резултата до 1:2, а само три минути по-късно Феран Торес изравни за 2:2 след красиво изпълнено центриране на Рафиня.

Барселона натискаше, но Леванте се защитаваше здраво. Половинчати шансове пропуснаха Роберт Левандовски и Ямал, а изстрел на Жул Кунде в 88-ата минута мина близо до вратата.

Краят дойде в добавеното време, когато Унай Елгесабал се опита да изчисти центриране на Ямал, но прати топката в собствената си врата и по този начин оформи крайния резултат – 2:3 и трите точки останаха за Барселона.

В следващия кръг Барселона гостува на Райо Валекано, докато Хетафе се изправя срещу Валенсия.


