Пари Сен Жермен с още един минимален успех в Лига 1

Пари Сен Жермен продължава да демонстрира стабилност и прагматичен футбол в началото на новия сезон в Лига 1. В първото си домакинство за кампанията, възпитаниците на Луис Енрике надделяха над коравия тим на Анже с минималното 1:0, записвайки втори пореден успех с този резултат.

Срещата на „Парк де Пренс“ премина под знака на тактическата дисциплина и здравата защита, като единственото попадение падна в 50-ата минута. Испанският полузащитник Фабиан Руис се възползва от отлична възможност и донесе трите точки на парижани, които продължават да трупат увереност в битката за титлата.

Още през първата част ПСЖ можеше да поведе, но звездата Осман Дембеле пропусна дузпа в 27-ата минута, разочаровайки феновете, които очакваха повече от претендента за „Златната топка“. Столичани все пак запазиха хладнокръвие и не позволиха на гостите да се възползват от пропуска.

За Анже това бе първо поражение през сезона, след като в откриващия кръг тимът се поздрави с победа над ФК Париж.