Гьозтепе на Станимир Стоилов лидер в турската Суперлига

Футболният тим на Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, се изкачи на първата позиция в класирането на турската Суперлига, след като постигна убедителен успех с 2:0 като гост на Фатих Карагюмрук.

Седем точки от три изиграни срещи изстреляха "жълто-червените" на върха, макар че преднината им може да бъде стопена в предстоящите мачове от кръга.

Срещата на "жълто-червените" започна с равностойна игра, но в 40-ата минута те демонстрира класа и хладнокръвие. След майсторска комбинация в атака, Жандерсон изведе с филигранен пас Жуниор Олайтан, който с лекота преодоля вратаря и прати топката в опразнения ъгъл – 0:1 за гостите.

След почивката момчетата на Стоилов не намалиха темпото. В 65-ата минута Ралдни намери по лявото крило Амин Черни, тунизийският халф центрира прецизно в наказателното поле, където Жандерсон с глава оформи крайното 0:2, с което на практика подпечата трите точки за Гьозтепе.







