Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гьозтепе на Станимир Стоилов лидер в турската Суперлига

Гьозтепе на Станимир Стоилов лидер в турската Суперлига

23 Август, 2025 07:10 1 132 0

  • гьозтепе-
  • класирането-
  • турската суперлига-
  • успех -
  • карагюмрук-
  • турция-
  • футбол-
  • станимир стоилов-
  • мъри

Тимът на българина с успех над Фатих Карагюмрук

Гьозтепе на Станимир Стоилов лидер в турската Суперлига - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболният тим на Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, се изкачи на първата позиция в класирането на турската Суперлига, след като постигна убедителен успех с 2:0 като гост на Фатих Карагюмрук.

Седем точки от три изиграни срещи изстреляха "жълто-червените" на върха, макар че преднината им може да бъде стопена в предстоящите мачове от кръга.

Срещата на "жълто-червените" започна с равностойна игра, но в 40-ата минута те демонстрира класа и хладнокръвие. След майсторска комбинация в атака, Жандерсон изведе с филигранен пас Жуниор Олайтан, който с лекота преодоля вратаря и прати топката в опразнения ъгъл – 0:1 за гостите.

След почивката момчетата на Стоилов не намалиха темпото. В 65-ата минута Ралдни намери по лявото крило Амин Черни, тунизийският халф центрира прецизно в наказателното поле, където Жандерсон с глава оформи крайното 0:2, с което на практика подпечата трите точки за Гьозтепе.



Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ