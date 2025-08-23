Новини
Спорт »
Други спортове »
Цанко Цанков започна исторически 24-часов плувен маратон по Дунав

Цанко Цанков започна исторически 24-часов плувен маратон по Дунав

23 Август, 2025 17:54 531 5

  • плувец-
  • цанко цанков-
  • опит за световен рекорд-
  • без прекъсване-
  • село кошава -
  • град оряхово -
  • река дунав-
  • 24 часа-
  • българската федерация по плувни спортове-
  • министерството на младежта и спорта-
  • българския спортен тотализатор-
  • фондация „спорт в българия“-
  • община видин -
  • община оряхово

Спортистът се стреми да преплува без прекъсване 135-километровия участък между село Кошава и град Оряхово

Цанко Цанков започна исторически 24-часов плувен маратон по Дунав - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският плувец Цанко Цанков стартира амбициозен опит за световен рекорд, като се стреми да преплува без прекъсване 135-километровия участък между село Кошава и град Оряхово, по река Дунав, в рамките на 24 часа.

Известен с железния си дух и впечатляващи постижения в екстремното плуване, Цанков вече е покорил пет от най-трудните водни маратони на планетата и държи световни титли и рекорди в плуването в ледени води. Сега той се изправя пред ново изпитание, което ще тества не само физическата му издръжливост, но и волята му за победа.

Началото на уникалния маратон бе дадено от живописния бряг при винарска изба „Бонония естейт“ край село Кошава, община Видин.

Мениджърът на плувеца, Николай Илиев, подчерта, че по време на изпитанието Цанков няма право да докосва лодка или да използва каквито и да било помощни средства – истински подвиг на човешките възможности.

Финалът на това епично плуване се очаква на 24 август около 11:00 часа в Крайдунавския парк на Оряхово, където фенове и поддръжници ще могат да приветстват героя на деня.

Организацията на събитието е поверена на Българската федерация по плувни спортове, а официален съдия на водещата лодка е Велислав Цеков – председател на съдийската комисия към федерацията.

Инициативата се реализира с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Българския спортен тотализатор, Фондация „Спорт в България“, общините Видин и Оряхово, както и редица спонсори.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дядо Соци

    2 0 Отговор
    Вероятно ще успее. Водата в Дунав е малко и течението е силно. Успех.

    Коментиран от #5

    18:03 23.08.2025

  • 3 Тих бял Дунав

    2 0 Отговор
    По дунава няма крокодили, но е възможно да има големи сомове човекоядци. При това ниско ниво на реката може всичко да се случи.

    18:05 23.08.2025

  • 4 Воден смок

    2 0 Отговор
    Дано не се разболее от фекалиите и мазута.

    18:21 23.08.2025

  • 5 Мдааа

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дядо Соци":

    Ако ще се прави на велик, що не плува срещу течението. То стига да се репя над водата и аз ще го мина това разстояние.

    18:30 23.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ