Цанко Цанков започна исторически 24-часов плувен маратон по Дунав

Българският плувец Цанко Цанков стартира амбициозен опит за световен рекорд, като се стреми да преплува без прекъсване 135-километровия участък между село Кошава и град Оряхово, по река Дунав, в рамките на 24 часа.

Известен с железния си дух и впечатляващи постижения в екстремното плуване, Цанков вече е покорил пет от най-трудните водни маратони на планетата и държи световни титли и рекорди в плуването в ледени води. Сега той се изправя пред ново изпитание, което ще тества не само физическата му издръжливост, но и волята му за победа.

Началото на уникалния маратон бе дадено от живописния бряг при винарска изба „Бонония естейт“ край село Кошава, община Видин.

Мениджърът на плувеца, Николай Илиев, подчерта, че по време на изпитанието Цанков няма право да докосва лодка или да използва каквито и да било помощни средства – истински подвиг на човешките възможности.

Финалът на това епично плуване се очаква на 24 август около 11:00 часа в Крайдунавския парк на Оряхово, където фенове и поддръжници ще могат да приветстват героя на деня.

Организацията на събитието е поверена на Българската федерация по плувни спортове, а официален съдия на водещата лодка е Велислав Цеков – председател на съдийската комисия към федерацията.

Инициативата се реализира с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Българския спортен тотализатор, Фондация „Спорт в България“, общините Видин и Оряхово, както и редица спонсори.