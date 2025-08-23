Новини
Локомотив Пловдив разясни за забраната от ФИФА

23 Август, 2025 19:21

23 Август, 2025 19:21 554 0

Според клуба санкцията вече е отменена

От Локомотив Пловдив излязоха с официално изявление след информацията за забрана от ФИФА клубът да картотекира нови футболисти за три трансферни прозореца. От клуба твърдят, че казусът е разрешен и забраната е вдигната.

Ето какво гласи официалната позиция:

"Уважаеми локомотивци,

Във връзка с появилата се информация от днес, която гласи, че ПФК Локомотив Пловдив няма право да картотекира нови футболисти за три трансферни прозореца, желаем да ви уведомим, че клубът е предприел нужните мерки на време, като aбсолютно всичко по казуса е разрешено. Проблемът не опираше до финансите, а в технически проблем в системата за плащания.

ПФК Локомотив вече е получил и писмо от ФИФА, в което се гласи, че забраната e вдигната."


