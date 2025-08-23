Новини
Спорт »
Тенис »
Александър Зверев откровено за битката с психичното здраве: „Потърсих помощ и това ме промени“

Александър Зверев откровено за битката с психичното здраве: „Потърсих помощ и това ме промени“

23 Август, 2025 20:11 400 0

  • александър зверев-
  • психично здраве-
  • професионална помощ-
  • тенис-
  • открито първенство на сащ-
  • уимбълдън-
  • спортна психология-
  • възстановяване-
  • мотивация-
  • германия

След разочароващото отпадане на „Уимбълдън“ тенисистът е изпитал сериозни съмнения и е почувствал необходимост да преосмисли не само кариерата си

Александър Зверев откровено за битката с психичното здраве: „Потърсих помощ и това ме промени“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Германската тенис звезда Александър Зверев разкри, че е потърсил професионална помощ, за да се справи с предизвикателствата пред психичното си здраве – стъпка, която според него е била ключова за възстановяването му преди старта на Откритото първенство на САЩ.

След разочароващото отпадане още в първия кръг на „Уимбълдън“, Зверев признава, че е изпитал сериозни съмнения и е почувствал необходимост да преосмисли не само кариерата си, но и личния си живот. „След Лондон си дадох време да се отдалеча от тениса. Оставих ракетата, забравих за тренировките и се посветих на приятелите си. Просто си позволих да бъда себе си, без натиск и очаквания“, споделя той пред „Ройтерс“.

Този нетипичен за него подход – да си даде истинска почивка, без да бърза обратно към фитнеса или корта – се оказва повратен момент.

„Обикновено още на следващия ден след турнир съм във фитнеса, но този път си позволих да спра. Това беше нещо ново за мен“, разказва Зверев.

Освен времето, прекарано с близки хора, 26-годишният спортист е направил и още една важна крачка – потърсил е съдействие от специалисти.

„Да, получих професионална подкрепа. Това беше изключително важно за мен. Вярвам, че съм на прав път“, категоричен е германецът.

Зверев подчертава, че грижата за психичното здраве е непрекъснат процес, който изисква смелост и постоянство. Той насърчава и други спортисти да не се колебаят да търсят помощ, когато се сблъскат с трудности. Сега, с нова енергия и увереност, Александър Зверев се готви за поредното си предизвикателство на кортовете в Ню Йорк, решен да покаже най-доброто от себе си – както физически, така и психически.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ