Ал Ахли грабна Суперкупата на Саудитска Арабия след драматичен дуел с Ал Насър

23 Август, 2025 20:41 607 2

Ал Ахли спечели Суперкупата на Саудитска Арабия след инфарктна победа над Ал Насър след изпълнение на дузпи. Двата тима не излъчиха победител в редовното време, завършвайки 2:2, но при 11-метровите удари нервите и хладнокръвието на Ал Ахли надделяха – 5:3.

Сблъсъкът започна с високо темпо и напрежение, а първият гол падна в 41-ата минута, когато звездата на Ал Насър Кристиано Роналдо реализира дузпа и даде преднина на своя тим. В самия край на първата част Франк Кесие възстанови равенството след майсторско подаване от Енцо Мийо, изпращайки двата отбора на почивка при резултат 1:1.

Втората част предложи още повече емоции. В 82-ата минута Марсело Брозович отново изведе Ал Насър напред, но радостта им бе кратка – само седем минути по-късно Роджър Ибанес, след асистенция на Рияд Марез, върна интригата и фиксира 2:2.

След последния съдийски сигнал съдбата на трофея трябваше да се реши чрез дузпи. Айвън Тони откри серията за Ал Ахли, а Роналдо веднага изравни. Кесие и Брозович също бяха безпогрешни, а Марез отново даде аванс на Ал Ахли. Жоао Феликс не трепна и възстанови равенството. Фирас Ал Бурайкан бе точен за 4:3, а пропуск на Абдула Ал Хаибари се оказа фатален за Ал Насър.

Галено пое отговорността за последната дузпа и с хладнокръвие донесе трофея на Ал Ахли. Така, след истински футболен спектакъл, Ал Ахли заслужено се поздрави с престижната Суперкупа на Саудитска Арабия, а феновете станаха свидетели на незабравима битка между два от най-силните отбора в страната.


  • 1 Дузпа

    1 1 Отговор
    Говввннналдо пак дузпа ………..

    21:08 23.08.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 1 Отговор
    За Едералдо пак остана калъфката...

    21:19 23.08.2025

